МТС автоматизировала работу Центра занятости населения Приморья

Компания МТС сообщает о реализации комплексного проекта по внедрению цифровых услуг для Центра занятости населения Приморского края. Компания запустила электронную очередь для посетителей и создала централизованную систему управления документами. С помощью решения «Цифровой архив» более пятисот тысяч дел приморцев будут перенесены в новую базу данных в электронном виде.Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь поиск нужной информации занимает всего 15 сек вместо 50 мин, что позволяет высвободить штатных архивариусов для более важных задач. Оцифровка архива также устраняет риски утраты и повреждения уникальных документов из-за износа или сложных климатических условий. Кроме того, создание единой точки доступа к архивной информации станет инфраструктурой для будущего внедрения ряда услуг - например, автоматического перерасчета пенсий.

Также специалисты МТС установили в 13 филиалах Центра занятости населения Приморского края систему электронной очереди. Теперь посетители могут воспользоваться киосками электронной очереди при личном визите. Это сокращает время ожидания и оптимизирует нагрузку на сотрудников. Кроме того, в учреждении внедрена система сбора отзывов клиентов в режиме реального времени, позволяющая оперативно реагировать на пожелания и улучшать сервис.

«Приморский край — один из регионов-лидеров по спросу на цифровые сервисы среди бизнеса и госструктур. Среди запросов на подключение лидируют облачные сервисы, умное видеонаблюдение и платформы для видеоконференций. Но в этом году также наметился тренд на оцифровку больших массивов данных. Реализация таких проектов помогает отказаться от аренды специализированных архивных помещений и сокращает логистические издержки, связанные с доставкой дел. По разнообразным запросам от учреждений мы видим, насколько универсальны эти технологии в любой сфере, где есть значительный документооборот», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

