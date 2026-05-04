«Корус Консалтинг» и Arenadata подтвердили совместимость своих продуктов «Авандок» и Arenadata Prosperity

Российские разработчики ГК «Корус Консалтинг» и группа Arenadata провели успешное тестирование совместимости своих решений — системы управления базами данных Arenadata Prosperity (ADP) и платформы для управления корпоративным контентом «Авандок». По результатам проведенных испытаний компании подтвердили корректную совместную работу продуктов, что отражено в сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Оба решения ориентированы на использование в корпоративных ИТ-системах с повышенными требованиями к производительности, отказоустойчивости и безопасности. Arenadata Prosperity — СУБД на базе PostgreSQL, сертифицированная ФСТЭК по четвертому уровню доверия. Продукт представляет собой универсальную реляционную систему с поддержкой гибридных сценариев нагрузки и обработки данных.

«Авандок» — no- и low-code платформа для создания продуктов по управлению корпоративным контентом и решения смежных задач в различных отраслях бизнеса. Экосистема продуктов, реализованных на базе платформы, функционирует в едином информационном пространстве и объединяет спектр решений: «Документы», «Репозиторий», «Трекер», «Диск», Service desk, CRM. Платформа входит в реестр отечественного ПО, в том числе доступна на маркетплейсе российского ПО Минцифры.

Технологическая совместимость Arenadata Prosperity и «Авандок» обеспечивает возможность построения масштабируемых корпоративных ИТ-систем на базе отечественного программного обеспечения, управления корпоративной информацией в высоконагруженных средах.

«Совместимость платформы «Авандок» с Arenadata Prosperity позволяет заказчикам выстраивать устойчивую архитектуру управления корпоративными данными на базе отечественной СУБД. Это дает возможность использовать платформу в высоконагруженных корпоративных системах с высокой производительностью и возможностью масштабируемости», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок» ГК «Корус Консалтинг».

«Подтвержденная совместимость СУБД Arenadata Prosperity и платформы "Авандок" открывает возможность комплексной цифровизации процессов корпоративного управления. В результате клиенты получают масштабируемую, защищенную и удобную в сопровождении инфраструктуру, готовую к решению критически важных задач бизнеса», — сказала Любовь Родионова, менеджер группы Arenadata.