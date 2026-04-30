Itglobal.com и «ТТК.Облако» договорились о запуске облачных сервисов за рубежом

Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) и «ТТК.Облако» заключили партнерство. Сотрудничество направлено на развитие услуги частное облако и расширения географии присутствия. «ТТК.Облако» получит доступ к международной сети дата-центров Itglobal.com и сможет размещать сервисы за пределами России без строительства собственных площадок. Об этом CNews сообщил представитель Itglobal.com.

«ТТК.Облако» предоставляет виртуальные серверы, облачные хранилища, услуги миграции и готовую инфраструктуру для бизнеса. Решения ориентированы на компании с распределенной ИТ-средой и высокими требованиями к стабильности работы сервисов. Выход на зарубежные рынки требует размещения сервисов в локальной инфраструктуре, что и стало основой для партнерства.

«Мы предоставляем «ТТК.Облаку» готовую платформу для быстрого запуска облачных сервисов в зарубежных странах. Это сокращает время старта и позволяет сразу работать в нужной юрисдикции с понятным уровнем доступности и отказоустойчивости. Кроме того, опыт Itglobal.com в построении частных облаков позволяет адаптировать архитектуру под требования конкретных заказчиков и сценарии эксплуатации», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

Параллельно стороны развивают облачные решения на базе платформы виртуализации vStack. Она используется для создания частных и публичных облаков с единой архитектурой. Также Itglobal.com предоставит «ТТК.Облаку» инфраструктурную основу для использования GPU-мощностей. Это позволяет расширять линейку сервисов для задач с повышенными требованиями к производительности, включая обработку больших массивов данных, ИИ-сценарии и другие ресурсоемкие вычисления. Еще одной точкой роста станет инференс корпоративных LLM на базе Nvidia GPU.

Itglobal.com и «ТТК.Облако» уже реализовали совместные проекты для размещения корпоративных систем, включая сервисы конференц-связи и бизнес-приложения. Также запущены первые облачные площадки за пределами России.

«Решения «ТТК.Облако» упрощают управление ИТ-инфраструктурой и обеспечивают техническую поддержку, что особенно важно для распределённых компаний. Благодаря партнёрству с Itglobal.com мы усиливаем эту позицию: обеспечиваем заказчикам надёжные облачные платформы с высокой доступностью и защитой данных — практически в любом регионе мира. Технологическая экспертиза «ТТК.Облако» и глобально распределённая инфраструктура позволяют строить масштабируемые системы для задач любой сложности», — сказал Андрей Малов, СЕО продукта «ТТК.Облако».

