Приложения для финансов содержат уязвимости, позволяющие получить доступ к чувствительным данным

Хранение чувствительной информации в исходном коде приложения было обнаружено в 90% финансовых приложений, размещенных в популярных российских магазинах. Это критическая уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к приложению и взломать бэкенд, похитить данные пользователей, а теоретически и совершать несанкционированные транзакции. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Более 2000 уязвимостей критического и высокого уровня обнаружили в результате исследования AppSec Solutions, компания подвела итоги мониторинга мобильных приложений с помощью продукта AppSec.Sting в категории «финансы» за 2025 г. В выборку вошло более 90 наиболее популярных приложений банковского сектора, микрозаймов и страхования. Всего в приложениях этой категории обнаружено более 3500 уязвимостей.

По сравнению с 2024 г. в 2025 г. уязвимостей программного обеспечения стало больше, количество серьезных проблем также выросло. Частично, уверяют разработчики сервиса AppSec.Sting, это связано с усовершенствованием диагностики. Однако количество проблем, рассказывают эксперты по кибербезопасности растет пропорционально объемам кода.

«Больше всего проблем мы находим в хранении чувствительной информации в коде, что говорит о необходимости более глубокой интеграции практик безопасной разработки в правильный цикл проверок на безопасность, поэтом такие приложения, увы, достаточно уязвимы. Проблем множество. От небезопасного хранения чувствительных данных до небезопасной реализации схем по межпроцессному взаимодействию, которые могут приводить к открытию каких-нибудь фишинговых страниц в контексте приложения или аутентифицироваться под своим легитимным аккаунтом в тех схемах, где это не должно было происходить», – сказал Никита Пинаев, руководитель отдела анализа защищенности мобильных приложений AppSec.Sting компании AppSec Solutions .

Самая опасная уязвимость – хранение чувствительной информации в исходном коде, таких в финтех-приложениях обнаружили 1 541. Это одна из самых распространенных и критических уязвимостей мобильных приложений. Она возникает, когда разработчики оставляют «зашитыми» секретные данные прямо в коде программы. Злоумышленники могут с помощью декомпиляции вычислить конфиденциальные данные и «вскрыть» приложение. Для пользователей это опасно тем, что, получив доступ к серверам компании-владельца, хакеры могут похитить личные данные или банковские реквизиты. Разумеется, подчеркивают эксперты AppSec Solutions, одна уязвимость не приведет к массовому взлому банковских приложений, как правило, речь идет о целой цепочке проблем, которые могут привести к серьезным последствиям.

Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

Обзор: Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026

Российский разработчик представил смартфоны, где пользователь может отключать все датчики на уровне системы

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

Обиженный на Microsoft хакер рассказал миру о новой уязвимости Windows Defender вскоре после того, как была исправлена первая

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще