Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«МегаФон» разработал платформу для подбора персональных предложений абонентам

«МегаФон» создал собственную платформу принятия решений в режиме реального времени для CVM (Customer Value Management) - MegaRITM, которая помогает подобрать для клиента продукт или услугу с учетом его привычек, потребностей и интересов. Ежемесячно сервис формирует порядка 500 млн персональных маркетинговых предложений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Платформа в режиме реального времени обрабатывает массивы данных о клиентах, чтобы сформировать его цифровой профиль: какие услуги и подписки он подключает, пользуется ли мобильным приложением, как пополняет баланс своего счета и др. На основе этой информации сервис помогает подобрать для клиента наиболее подходящие ему уникальные предложения, среди которых и партнерские сервисы. Платформа может направлять коммуникации в удобные для клиента каналы связи — SMS, звонок голосового робота, чат-бот или мобильный личный кабинет.

Интегрированная генеративная нейросеть GenAI кардинально отличает сервис от зарубежных решений, на которых ранее работал оператор. ИИ выступает в роли помощника-консультанта для пользователей платформы, позволяя сократить период запуска маркетинговых кампаний.

Инструмент обрабатывает до 1500 запросов в секунду и формирует более 500 млн персональных предложений в месяц. Например, если человек находится в аэропорту, система направит ему предложение о выгодном пакете международного роуминга, а при исчерпании пакета минут — подберет новый пакет с персонально рассчитанным объемом. Всего используется более 100 таких сценариев-триггеров. При этом маркетологи могут моментально увидеть и проанализировать эффект от сделанных изменений и в случае необходимости сразу же доработать настройки.

«Телеком-рынок последние несколько лет переходит к персональному взаимодействию с каждым клиентом. Нам было важно не просто заменить зарубежные решения, а создать платформу под собственные запросы. Мы с нуля разработали и запустили инфраструктуру, которую продолжаем развивать, в том числе через интеграцию нейросетей. Мы видим потенциал решения не только внутри компании и после завершения регистрации в реестре российского ПО планируем предложить его внешнему рынку», — отметил директор по управлению корпоративными данными «МегаФона» Сергей Федорченко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

