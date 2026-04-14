В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи игровых ноутбуков MSI Cyborg A17

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж новых игровых ноутбуков «MSI Киборг А17» (MSI Cyborg A17). Устройства будут доступны эксклюзивно в «Ситилинке».

«MSI Киборг А17» (MSI Cyborg A17) — новейшие игровые ноутбуки на базе процессоров AMD и видеокарт Nvidia последнего поколения. В продаже будут доступны две модели.

Старшая версия «MSI Киборг А17» (MSI Cyborg A17) работает на базе процессора AMD Ryzen 7 260 с дискретной видеокартой Nvidia RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а постоянной — 512 ГБ. Такой набор характеристик позволяет запускать все современные игры на высоких настройках графики с высоким показателем кадровой частоты в играх.

Ноутбук оснащается 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Также ноутбук получил игровую клавиатуру с четырёхзональной RGB-подсветкой.

Младшая и более доступная версия «MSI Киборг А17» (MSI Cyborg A17) отличается от старшей только моделью видеокарты. Здесь установлена Nvidia RTX 5050, которая также оснащается 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7. Ноутбук с такой видеокартой также выдаёт высокий показатель кадровой частоты в современных играх на средних и высоких настройках графики.

Ноутбуки «MSI Киборг А17» (MSI Cyborg A17) доступны в «Ситилинке» по следующим ценам: «MSI Киборг А17» с RTX 5060 — 140990 руб.; «MSI Киборг А17» с RTX 5050 — 131990 руб.