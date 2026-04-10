Необычные номера помогут пермякам «дотянуться» до космоса

Пермяки в преддверии Дня космонавтики могут выбрать телефонные номера, связанные с космосом. «МегаФон» добавил на витрину онлайн-магазина комбинации с цифрами 1204, отсылающими к полету в космос Юрия Гагарина, а также 1440 — это число витков, совершенных первым искусственным спутником Земли. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Зафиксировать важную дату или личный символ прямо в контактах можно при помощи красивого номера. На сайте оператора доступен интеллектуальный поиск по шаблонам: достаточно ввести любимое число, выбрать красивый «хвост» из последних четырех цифр или загрузить специальную маску. Система фильтрует свободные варианты, позволяя найти сочетание, которое имеет значение для клиента.

Аналитики выяснили, что в Пермском крае красивыми номерами заметно чаще интересуются мужчины. Их доля стабильно составляет почти 67%, тогда как женщины — 33%.

Аудитория услуги «взрослеет»: за последний год число покупателей в возрастной группе 35–44 лет приросло на 38%, а 45-54 — на 19%. Эксперты связывают это с тем, что зрелые клиенты все чаще воспринимают номер телефона как элемент личного бренда или деловой визитки, ценя порядок и узнаваемость.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Наиболее востребованными остаются «бронзовые» комбинации — их выбирают 73% клиентов, находя в них оптимальный баланс между запоминаемостью и ценой. На втором месте уверенно располагаются «серебряные» номера с долей 22%. Далее идут «золотые» и «платиновые» вариации для тех, кто ищет максимальную статусность и уникальность.

«Мы предоставляем клиентам не только качественную связь, но и предлагаем решения, которые могут нести личный смысл и отражать важные ценности. Одним из таких становится номер телефона, который выступает элементом личного бренда и цифровой визиткой. С помощью интеллектуального подбора пермяки могут найти уникальное сочетание цифр, подходящее именно им, в том числе комбинации, которые хранят память о первых шагах человечества в космосе», — отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Другие материалы рубрики

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Сбои интернета добрались до Кремля

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

США превращаются в Россию 90-х. Украден медный кабель на $82 млн, и это только у одного провайдера

Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД

Да будет связь. В России научили нейросеть выявлять плохой сигнал сотовой сети и улучшать его

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/