«Кит-системс» построила ВКС-систему «Метровагонмаша»

Системный интегратор «Кит-системс» объявил о завершении проекта внедрения системы видеоконференцсвязи (ВКС) в дискуссионном центре компании «Метровагонмаш» – предприятия, работающего в области транспортного машиностроения, производителе вагонов метро.

Перед компанией была поставлена задача оборудовать помещение мультимедийным комплексом для приема международных делегаций, проведения корпоративных мероприятий, а также рабочих совещаний с головным предприятием «Трансмашхолдинг», ключевыми партнерами и заказчиками. Ранее «Кит-системс» внедрил ВКС-систему в конференц-зале генерального директора «Метровагонмаша» и реализовал для данного заказчика ряд комплексных проектов, в связи с чем получил приоритетное право заключения контракта.

Команда интегратора проанализировала требования к новому решению и провела аудит ИТ- и сетевой инфраструктуры заказчика. На основании полученных данных был разработан технический проект решения, составлена спецификации необходимого оборудования. В рамках проекта выполнена подготовка помещения дискуссионного центра предприятия, а также монтаж, пуско-наладочные работы и тестирование решения в различных режимах работы.

Технологическую базу комплекса составил центральный контролер VIS-DCP1000 компании VISSONIC, поддерживающий подключение до 100 конгресс-систем делегатов и председателей. Рабочие места участников оборудованы персональными дисплеями и микрофонными пультами конгресс-системы, обеспечивающими эффект живого общения. Технология «сетевое кольцо» поддерживает работу конференц-системы при выходе из стоя одного из них.

Для работы с видеоконтентом и документами в дискуссионном центре установлена профессиональная Ultra-HD видеопанель Samsung диагональю 98”, дополненная размещенными по бокам 55”-дисплеями. Интегрированные в систему поворотные Full-HD PTZ-камеры обеспечивают 12-кратное оптическое увеличение и интеллектуальное автонаведение на активного спикера с автокадрированием.

За распределение и обработку аудиопотоков отвечает аудиопроцессор Intrend ITDSP-0808D, оснащенный высококлассными алгоритмами обработки сигнала, включающими AEC (подавление эха), AFC (подавление обратной связи), ANS (подавление шума), AGC (автоматическая регулировка усиления). Работая в связке с двух- и четырехканальными усилителями того же производителя, он обеспечивает естественное и гибко управляемое озвучивание помещения.

Компоненты решения тесно интегрированы между собой посредством системы аудиовизуальной коммутации (AV-коммутация) на базе матричного коммутатора Intrend ITMFS-4x4H2A. Централизованное управление комплексом и модерация телеконференций осуществляется с отдельно оборудованного места оператора.

«В последние годы системы видеоконференцсвязи де-факто стали стандартом современного цифрового предприятия и неотъемлемым инструментом, без которого уже немыслимы совещания с региональными офисами и деловыми партнёрами. Следуя этому тренду, компания «Метровагонмаш» планомерно наращивает использование таких решений в рабочих процессах, – сказал Евгений Шляпкин, технический директор компании «Кит-системс». – Разрабатывая новый мультимедийный комплекс мы опирались на передовые компоненты, поддерживаемые российскими и зарубежными вендорами. В итоге было создано надежное решение, полностью соответствующее текущим и перспективным задачам заказчика. А простое управление позволит запускать видеоконференции нажатием всего нескольких кнопок».

«Решение, построенное компанией «Кит-системс», обеспечило нам широкий инструментарий для проведения видеоконференций на самом высоком уровне, одновременно повысив качество взаимодействия с головным предприятием, – сказал Сергей Углицких, начальник управления по информационным технологиям «Метровагонмаша». – Данная система дополнила арсенал современных технологий, используемых АО «Метровагонмаш» для повышения эффективности рабочих процессов и сокращения издержек».