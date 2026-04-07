Компания Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представила обновление TMS Test IT 5.7 Vela

Российский вендор Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представил обновление коробочной поставки своей TMS платформы. Test IT 5.7 Vela сокращает время подготовки тестов, увеличивает полноту покрытия ИТ-продуктов тестовыми сценариями и ускоряет циклы разработки за счет гибкости настройки под разные модели работы и автоматического комбинирование параметров тестирования. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Обеспечение качества ПО остается одним из ключевых узких мест в разработке: ручное создание тест-кейсов занимает часы, а сложные цифровые продукты требуют проверки сотен и тысяч комбинаций. Ошибка в продакшене может стоить репутации продукта и прямых финансовых потерь. Test IT комплексно решает эту задачу и закрывает критически важные факторы для бизнеса в условиях растущих требований к скорости релизов и качеству цифровых продуктов.

Теперь платформа позволяет управлять количеством и вариативностью генерируемых с помощью ИИ сценариев через параметр «температуры»: от детерминированных кейсов для критичных функций до вариативных при исследовательском тестировании. Генерация больше не требует интеграции с таск-трекером: контекст задается напрямую, а увеличенный тайм-аут обеспечивает работу с объемными запросами. В результате подготовка тестов сокращается с часов до минут, смещая фокус команд на анализ рисков и граничные сценарии.

Логичным продолжением автоматизации становится работа с комбинациями значений параметров. Платформа формирует все валидные сочетания, исключает дубли и оптимизирует число прогонов. Это переводит один из самых трудоемких этапов тестирования в автоматический режим и одновременно повышает полноту покрытия — Test IT не пропускает сценарии, которые может упустить человек.

Изменения затрагивают и управляемость процессов. Пользовательские статусы позволяют адаптировать тест-планы под процессы любых команд, не вынуждая подстраиваться под шаблонные настройки. Эта логика продолжается на уровне интерфейса и данных: обновленные тест-планы с настраиваемыми панелями упрощают работу и повышают прозрачность релиза. Система тегирования автотестов и прогонов структурирует результаты в аналитику с быстрым доступом, группировкой и выявлением проблемных зон.

Отдельный фокус обновления сделан на корпоративном внедрении. Для крупных компаний упрощено администрирование: расширение поддержки протокола OpenID Connect облегчает управление доступами при интеграции Test IT с корпоративной инфраструктурой. Перевод проектных ролей на русский язык и соответствие требованиям российского законодательства снижают барьеры для внедрения.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Повышена базовая производительность платформы и усилен прикладной контур для удобства ежедневной эксплуатации. В новой версии продукта ускорена работа таблиц и открытие тестов, что снижает ежедневные потери времени команд тестирования на ожидание отклика платформы. Добавлена защита от потери данных при незавершенных изменениях. Команда поддержки работает с клиентами от момента внедрения до ежедневного использования, помогая осваивать как базовый функционал, так и все обновления системы.

«Отечественные компании нуждаются в ускорении релизов при минимальном уровне критических ошибок — современные инструменты позволяют решать эти задачи одновременно. Test IT 5.7 Vela развивает этот подход, переводя тестирование из узкого места разработки в управляемый и измеряемый процесс, понятный не только техническим специалистам, но и бизнесу. Автоматическое комбинирование параметров — функция, сформированная на основе запросов энтерпрайз-заказчиков. Она закрывает значительный объем ручной работы и снижает влияние человеческого фактора при формировании тестовых сценариев. Тогда как интеграция с ИИ-моделями дает измеряемую экономию времени команд контроля качества: подготовка тестов сокращается с часов до минут, высвобождая ресурс для анализа рисков и проработки сложных сценариев. Развитие платформы в комплексном виде – шаг в рамках запланированной стратегии компании по улучшению инструментов тестирования на российском рынке», — Артем Кострюков, генеральный директор Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline).

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

Англия бойкотирует внедрение в медицину ПО американской Palantir

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Древняя и забытая технология Microsoft надежно защитит от дефицита оперативной памяти. Она есть в каждом ПК

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала»

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
