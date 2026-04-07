Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«АльфаСтрахование» запустила ДМС онлайн для малого бизнеса

«АльфаСтрахование» запустила программу добровольного медицинского страхования для небольших коллективов, которую можно оформить полностью онлайн. Продукт подойдет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям со штатом от 1 до 20 человек. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

В отличие от классического корпоративного ДМС, оформление не требует переговоров с менеджером и индивидуального согласования условий. Работодателю достаточно заполнить данные сотрудников и оплатить полис на сайте – после этого документы поступят на указанную электронную почту.

Для удобства клиентов предложен выбор программ. Так, для коллективов от 1 до 9 человек работают предоплатные коробочные решения на базе многопрофильных клиник «ABC Медицина». Они предусматривают вызов врача на дом и поликлиническое обслуживание, стоматологическую помощь.

Для коллективов от 10 до 20 человек действуют расширенные программы с широким выбором медицинских учреждений и рисков, включая телемедицинские консультации, экстренную и плановую госпитализации.

Самостоятельное подключение ДМС в полностью онлайн-формате доступно для компаний, зарегистрированных в Москве. Масштабирование проекта предполагает расширение на другие города России.

«Добровольное медицинское страхование стало одной из ключевых составляющих социального пакета и важным инструментом привлечения, мотивации и удержания сотрудников. Работодатели все чаще рассматривают ДМС как базовый элемент заботы о команде и конкурентное преимущество на рынке труда. Мы видим, что этот спрос формируется уже не только в сегменте крупного и среднего бизнеса. Все больше внимания к медицинскому страхованию сотрудников проявляют малые компании и даже микробизнес – формируется культура системной заботы о здоровье сотрудников. Поэтому для нас было важно сделать подключение ДМС для небольших коллективов максимально простым и быстрым. Онлайн-оформление позволяет работодателю выбрать программу, внести данные сотрудников и оформить полис без дополнительных процедур – буквально за несколько шагов. Это делает корпоративное медицинское страхование более доступным для компаний малого бизнеса», – сказала Наталья Кузьмина, руководитель дирекции, управление продаж добровольного медицинского страхования «АльфаСтрахование».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

