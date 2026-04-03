Облачный провайдер mt cloud запускает сервис управления логами mt Log Pulse

Российский специализированный облачный провайдер mt cloud компании Movetel объявил о запуске mt Log Pulse — сервиса управления логами. Централизованный сбор, хранение и анализ логов объединены в едином контуре. Поддержка автоматизации подключения источников по преднастроенным сценариям дополняет функциональность системы и позволяет выстроить до 95% покрытия инфраструктуры без пропусков данных.

mt Log Pulse устраняет разрозненность данных и слепые зоны мониторинга: собирает данные из серверов и ИТ-систем и объединяет их в едином контуре. Платформа предоставляет инструменты для поиска, визуализации и сопоставления событий через единый интерфейс, что помогает быстро находить причины сбоев и анализировать работу системы.

mt Log Pulse реализован на базе open-source-стека ELK, что исключает лицензионные затраты, растущие вместе с объёмом данных, и обеспечивает предсказуемую экономику решения как на старте, так и при масштабировании — в типовых сценариях это снижает TCO на 20–50%. Также в отличие от платформ с закрытым кодом, где развитие ограничено возможностями вендора, mt Log Pulse сохраняет гибкость архитектуры, что предоставляет более широкие возможности адаптации решения под задачи заказчика.

Платформа обеспечивает быстрое внедрение и автоматизацию: поставляется в преднастроенном виде, включает базовые сценарии сбора логов, структуру данных и правила обработки. mt Log Pulse предоставляет инструменты для подключения источников и автоматизирует сбор данных после настройки, позволяя выстроить покрытие инфраструктуры без пропусков и потерь данных.

Платформа доступна как по модели SaaS в облаке mt cloud, так и для развёртывания в инфраструктуре заказчика. Оба варианта позволяют существенно снизить нагрузку на команды, передав задачи эксплуатации на сторону сервиса. В SaaS-модели mt Log Pulse развёрнут в высокопроизводительной и отказоустойчивой облачной инфраструктуре mt cloud, что обеспечивает стабильную работу системы и быстрый запуск без необходимости проектирования собственной инфраструктуры. Развёртывание в облачной инфраструктуре позволяет эффективно использовать ресурсы и перейти от капитальных затрат к операционной модели. При реализации в инфраструктуре заказчика mt Log Pulse внедряется как проект с настройкой сбора логов, разработкой пайплайнов обработки и интеграцией с существующими системами. Платформа адаптируется под текущую архитектуру и сохраняет контроль над данными.

mt Log Pulse обеспечивает централизованный аудит событий и контроль активности в системах, что позволяет использовать её для выполнения требований 152-ФЗ и других требований в области информационной безопасности. Платформа также служит технологической основой для SIEM: агрегирует и передаёт только релевантные события, снижая объём обрабатываемых данных.

«На практике логирование быстро превращается в систему, требующую серьёзных ресурсов: её нужно масштабировать, настраивать и поддерживать по мере роста данных и числа источников. В итоге команда тратит время не на анализ данных, а на обслуживание. mt Log Pulse убирает эту нагрузку и позволяет сосредоточиться на том, для чего логирование нужно — анализе событий и поиске причин сбоев», — отметил Тимур Чубарин, генеральный директор mt cloud.