Teamgroup представляет твердотельный накопитель T-Create Classic H514 M.2 PCIe 5.0

Компания Teamgroup анонсировала выпуск твердотельного накопителя T-Create Classic H514 M.2 PCIe 5.0, отвечающего потребностям эпохи генеративного ИИ в высокопроизводительном хранении данных и приложений. Благодаря интерфейсу PCIe Gen5 x4 накопитель обеспечивает скорость чтения до 14 200 и записи до 13 300 МБ/с, соответственно. Об этом CNews сообщили представители Teamgroup.

Благодаря сверхбыстрой передаче данных устройство повышает эффективность доступа к большим файлам, удовлетворяя требованиям к производительности различных программ для видеомонтажа, редактирования изображений, спецэффектов и 3D-моделирования. При локальном выводе и обучении ИИ‑моделей накопитель также поддерживает плавный и стабильный рабочий процесс, дополнительно усиливая возможности для профессионального творчества.

T-Create Classic H514 оснащен контроллером, созданным по 6-нм техпроцессу, обеспечивающим задержки чтения всего в 0,05 и записи в 0,015 мс, соответственно, что сокращает время отклика данных. При этом обеспечивается синхронизация с центральным и графическим процессорами, что позволяет создателям контента поддерживать высокую эффективность системы даже при обработке многослойного видеоматериала или сложных проектов в высоком разрешении. В H514 используется высококачественная 3D-флеш-память, максимальная емкость которой достигает 4 ТБ, что позволяет удовлетворять потребности в развертывании и хранении данных для больших языковых моделей ИИ размером от 7 до 175 млрд параметров. Благодаря локализации данных устройство обеспечивает создателям контента более быстрый и стабильный процесс для творчества.

T-Create Classic H514 оснащен тонким запатентованным графеновым радиатором, а также новым радиатором из алюминиевого сплава, выполненным в матово‑черном исполнении, что позволяет выбирать наиболее подходящее решение для рассеивания тепла в зависимости от требований устройства и сценария применения. Кроме того, накопитель производится по безгалогеновому и бессвинцовому процессу, соответствующему экологическим стандартам по защите окружающей среды RoHS.