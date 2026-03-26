Страховая компания «Герса» совместно с ГК «Хомнет» автоматизировала операционную деятельность и финансовый учет по ЕПС

В «СК Герса» завершен масштабный проект по локализации информационной системы и автоматизации бизнес-процессов страховой компании, финансового учета по ЕПС и подготовки отраслевой отчетности для ЦБ России с помощью отечественных ИТ-решений на платформе «1С:Предприятие». Партнером по автоматизации выступила ГК «Хомнет». Об этом CNews сообщили представители ГК «Хомнет».

Российская страховая компания «Герса», преемник Euler Hermes (сейчас Allianz Trade), приняла решение создать комплексную информационную систему с помощью современных отечественных программных продуктов, во-первых, соответствующих актуальным требованиям законодательства, а во-вторых, обеспечивающую гибкость для управления бизнес-процессами.

Для реализации проекта компания «Герса» выбрала в качестве партнера ГК «Хомнет», имеющую опыт автоматизации в отрасли страхования и знакомую с процессами TCI. Ключевые задачи проекта: автоматизация операционной деятельности и автоматизация финансового учета страховой компании.

ГК «Хомнет» провела предпроектное обследование страховой компании. В результате чего было решено систематизировать и автоматизировать операционную деятельность и учетные процессы в несколько этапов.

В рамках автоматизации операционной деятельности специалисты ГК «Хомнет» внедрили программный продукт «1С:Управление нашей фирмой 8. ПРОФ» и доработали решение в соответствии с требованиями страховой компании. Автоматизированы задачи коммерческого отдела, отдела рисков, финансового отдела. Выполнена интеграция продукта с личным кабинетом клиента.

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода
«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода Импортонезависимость

В рамках автоматизации учетных процессов специалисты ГК «Хомнет» установили программные продукты: «Хомнет:НФО», включая модули, расширяющие функционал продукта, и «Хомнет:XBRL». Была выполнена настройка продуктов в соответствии с требованиями страховой компании, в т. ч. в части стандартов IFRS 17 и IFRS 9.

Специалисты ГК «Хомнет» провели обучение сотрудников ООО «СК Герса» работе в программах, оперативно оказывали консультации при сдаче месячной и квартальной отчетности.

Информационная система принята в промышленную эксплуатацию. Автоматизировано 70 рабочих мест. Компания «Герса» продолжает сотрудничать с ГК «Хомнет» в рамках информационно-технического сопровождения.

Другие материалы рубрики

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

В России вслед за суверенным Рунетом создадут суверенный ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
