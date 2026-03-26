Allianz - Герса СК - Euler Hermes - Ойлер Гермес

Euler Hermes («Ойлер Гермес») – участник рынке кредитного страхования. Компания является экспертом в сфере предоставления страховых гарантий, взыскания задолженности, структурированного торгового финансирования и политических рисков. Собственная сеть обработки данных анализирует ежедневные изменения платежеспособности компаний, на долю которых приходится 92% мирового ВВП. Группой Allianz, чтобы предоставить компенсацию для поддержки бизнеса. Штаб-квартира Euler Hermes находится в Париже. Компания представлена более чем в 50 странах, в ней работает 5800 сотрудников. В 2020 году компания покрывала риски коммерческих операций в объеме задолженности 824 млрд. евро по всему миру.