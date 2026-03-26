Платформа Tantor 6.3: 90-дневная пробная лицензия, улучшения в части наблюдаемости инфраструктуры, аналитики и управления доступом

Компания «Тантор Лабс» объявила о выпуске новой версии платформы Tantor 6.3 для администрирования и мониторинга любых баз данных на основе PostgreSQL. Основное внимание в новом релизе уделено развитию инструментов аналитики, расширению возможностей управления доступом, улучшению визуализации инфраструктуры и общему повышению уровня наблюдаемости системы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Одним из ключевых аспектов нового релиза стало развитие инструментов анализа инфраструктуры. Так, в интерфейсе появился расширенный просмотр топологии тенантов и пространств. Интерактивная диаграмма инфраструктуры позволяет администраторам видеть все экземпляры платформы на одной странице, анализировать их взаимосвязи и оперативно выявлять проблемные компоненты. Для кластеров Patroni дополнительно добавлено отображение etcd, что упрощает контроль состояния распределенного хранилища конфигурации (DCS) и повышает надежность отказоустойчивых систем.

Существенные изменения затронули интерфейс управления доступом к базе данных. Появилась новая вкладка «Управление доступом», позволяющая увидеть правила аутентификации на уровне файла pg_hba.conf. Интерфейс предоставляет полную информацию о параметрах подключения к базам данных, включая тип соединения, диапазоны IP-адресов, пользователей и методы аутентификации. Самое полезное — система сама подсвечивает небезопасные настройки в этом файле и предлагает конкретные варианты исправления. Также реализованы операции по созданию, редактированию и удалению пользователей, что делает администрирование доступа более централизованным и удобным.

В разделе расширенной аналитики реализована автоматическая проверка готовности системы к работе аналитического модуля, включая контроль наличия необходимых расширений PostgreSQL и параметров конфигурации. При обнаружении несоответствий платформа предлагает автоматическую настройку, включая установку расширений и изменение параметров, что упрощает запуск аналитики и снижает требования к ручной настройке. Кроме того, добавлена поддержка новой версии расширения pg_store_plans 1.9.1, используемого для сбора статистики и анализа планов выполнения SQL-запросов.

В части наблюдаемости системы расширен набор метрик мониторинга. Добавлены новые показатели использования памяти и состояния процессов, что позволяет глубже анализировать поведение системы и быстрее выявлять потенциальные проблемы производительности.

Повышено внимание к безопасности платформы. Реализована поддержка TLS-шифрования для взаимодействия с NATS, что обеспечивает защищенную передачу телеметрии и служебных сообщений между компонентами системы.

Помимо функциональных улучшений, в релизе выполнена оптимизация ряда компонентов платформы, включая ускорение формирования отчетов аудита базы данных и исправление выявленных ошибок в рамках повышения стабильности и производительности системы.

В контексте работы с машиной баз данных Tantor XData в платформе расширены возможности по управлению инфраструктурой и резервному копированию. Расширено количество настроек мастера создания кластеров, реализована возможность изменения ресурсов для уже созданных кластеров. Также внедрены стратегии резервного копирования, позволяющие централизованно управлять политиками бэкапов, включая выбор типа резервных копий, расписания и правил хранения данных.

Срок действия триальной лицензии платформы Tantor увеличен до 90 дней.

«В новом релизе мы сосредоточились на развитии аналитики и наблюдаемости, а также на повышении удобства управления доступом и инфраструктурой. Автоматизация настройки аналитических инструментов позволяет быстрее получать ценную информацию о работе систем, а улучшенная визуализация топологии – эффективнее управлять сложными распределенными средами», — сказал генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко.

