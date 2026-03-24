МТС и ГИТИС ищут таланты в Республике Алтай с помощью цифровых технологий

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС объявляют о старте регистрации на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи поступающих из Республики Алтай с педагогами ГИТИСа пройдут на цифровой платформе «МТС Линк». По итогам отбора участники будут рекомендованы для прохождения последующих этапов поступления в ГИТИС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сотрудничество МТС и ГИТИСа в рамках образовательного проекта «Поколение М» дает возможность абитуриентам из разных регионов страны попробовать свои силы в первичном отборе столичного вуза. Онлайн-мероприятия для жителей Сибири, в том числе Республики Алтай, 9-10 апреля проведет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Татьяна Морозова.

Для участия приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений, которые получат аттестат в 2026 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Поступающие должны подготовить репертуар из нескольких литературных произведений различных жанров, включая басню, стихотворение и отрывок прозы. Также педагоги могут предложить участникам спеть песню на собственный выбор или исполнить танец. Перед началом онлайн-отбора педагог проведёт для абитуриентов мастер-класс, который поможет им подготовиться и настроиться перед выступлением.

«Проект «Поколение М» от МТС уже не первый год служит трамплином для юных талантов со всех уголков России. Цифровые инструменты стирают границы, позволяя экспертам ГИТИСа находить одарённых детей независимо от того, живут они в столице или в небольшом посёлке. Только за прошлый год на цифровой платформе МТС Линк свои силы попробовали полторы тысячи ребят из регионов. Это позволило 163 абитуриентам пройти на следующие ступени отбора, а девяти — стать студентами легендарного театрального вуза», – сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

«Для нас всегда было важно иметь возможность отыскать таланты за пределами Москвы. И больше половины студентов ГИТИСа – ребята из регионов нашей большой страны. Поэтому так ценим мы сотрудничество с МТС. Благодаря МТС каждый год мы выезжаем в несколько регионов и проводим там очные туры. Онлайн-отбор – исключительный формат, который мы больше нигде и ни с кем не практикуем, но мы видим, как развивается год от года цифровая платформа «МТС Линк» и верим, что в какой-то момент она позволит увидеть каждого абитуриента как живого. Но уже сегодня мы обращаем внимание на то, что участники онлайн-отборов в итоге доходят до конкурса, а есть и те, кто счастливо учится в ГИТИСе», – сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

