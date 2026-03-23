Российский сервис «Шпиониро» запустил мониторинг упоминаний брендов в YandexGPT и GigaChat

Российский стартап «Шпиониро» вывел на рынок сервис автоматического мониторинга видимости брендов в ответах генеративных ИИ-ассистентов. Продукт позволяет компаниям отслеживать, упоминает ли YandexGPT, Алиса, GigaChat или ChatGPT их бренд — и в каком контексте.

Значительная часть российских пользователей уже сегодня задает вопросы о выборе товаров и услуг напрямую ИИ-ассистентам, а не через поисковую строку. YandexGPT, интегрированный в Алису, Нейропоиск и другие продукты Яндекса, ежедневно отвечает на запросы типа «какой сервис выбрать», «что лучше для малого бизнеса», «какое агентство посоветуете».

При этом большинство компаний не имели инструмента для измерения своей видимости в этом канале — стандартные SEO и SERM-инструменты работают с поисковой выдачей, но не с ответами нейросетей.

«Мы обнаружили, что компании инвестируют в SEO, управляют репутацией в поиске и соцсетях, но совершенно не знают, что о них говорит YandexGPT. Это слепое пятно размером с целый канал привлечения», — сказал Виталий Вербецкий, основатель «Шпиониро».

Как работает сервис

«Шпиониро» автоматически задает заданные клиентом поисковые запросы в подключенные ИИ-модели, фиксирует ответы, анализирует наличие и тональность упоминания бренда, предоставляет аналитику в дашборде. Мониторинг проводится на регулярной основе — видна динамика изменений видимости бренда во времени.

Поддерживаемые модели: YandexGPT, Алиса, GigaChat, ChatGPT (GPT-4o), DeepSeek, Gemini. Для агентств доступна white-label версия.

Позиционирование на рынке

Стартовый тариф — от 1490 руб./мес, бесплатный тест на 25 запросов без банковской карты. Альтернативные решения стартуют от 20 тыс. руб./мес. Сервис ориентирован на маркетологов и бренд-менеджеров средних компаний, SEO и SERM-агентства.

