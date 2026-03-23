ИТ‑холдинг «Т1» представил прототип версии ПАК АСУ ТП «Силарон»

ИТ‑холдинг «Т1» представил прототип версии ПАК АСУ ТП «Силарон», ориентированный на задачи автоматизации управления сложными и опасными производствами в химической, нефтехимической, газохимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

«Силарон» предназначен для отраслей, перед которыми вопрос импортозамещения стоит особенно остро – 90% автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) здесь были зарубежными. При этом, по оценкам Минпромторга, емкость рынка модернизации и переоснащения АСУ ТП, в том числе критической информационной инфраструктуры, превышает 1,5 трлн руб. По оценкам ИТ-холдинга Т1, рынок АСУ ТП в России может вырасти к 2027 г. до 218 млрд руб. с 83 млрд руб., а суммарная потенциальная емкость рынка в ближайшие 3–4 года оценивается примерно в 500 млрд руб.

«Российская промышленность несколько десятилетий строила системы управления технологическими процессами преимущественно на решениях зарубежных вендоров. После их ухода предприятиям требуется технологическая база, которая позволит постепенно заменить такие системы и при этом сохранить устойчивость производственных процессов. «Силарон» с обновленным набором технологий на борту создан для этой задачи. Согласно требованиям российского законодательства, предприятия должны осуществить переход на отечественные ПАК до конца 2029 г. «Силарон» готов к внедрению уже сейчас, что позволяет начать переход заблаговременно. Это особенно важно для предприятий, в которых даже минимальная остановка работающей системы чревата высокими финансовыми и репутационными издержками, а также рисками безопасности», — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по программно-аппаратным решениям.

Теперь «Силарон» позволит предприятиям с критически важным и опасным производством перейти на отечественную технологическую основу без изменения знакомых форматов работы — интерфейс, функциональные и инфраструктурные возможности АСУ ТП обеспечат инженерам и операторам привычный стиль работы.

В системе появились специализированные модули управления турбинным оборудованием и расширенные библиотеки отраслевых алгоритмов. В число поддерживаемых цифровых протоколов включены Modbus, HART и Profibus, которые являются отраслевым стандартом обмена данными в промышленной автоматизации. Программная часть дополнена модулями управления контрольно‑измерительными приборами, управления тревогами, управления последовательностями процессов (batch – технология управления поточным производством), а также средствами диагностики и журналирования событий. Сегодня это полноценная система РСУ (распределенная система управления), которая отличается распределенной отказоустойчивой архитектурой, возможностью реализовывать «горячее» изменение логики и конфигурации без остановки процесса, а также встроенной подсистемой противоаварийной защиты уровня SIL3.

Технологически продукт готов к использованию с конца первого квартала этого года: соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2023 г. №1912, и на данный момент проходит необходимую сертификацию по требованиям Минцифры и Минпромторга. Коммерческая версия продукта будет доступна российскому рынку в ближайшие месяцы.