Бизнес стал почти на 40% реже закупать новую цифровую технику

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» изучили, как изменился спрос на новую цифровую технику со стороны бизнеса на фоне принятия закона о технологическом сборе.

Специалисты подсчитали, что за последний год число торгов на нее сократилось на 40%.

Чаще всего коммерческие предприятия покупают ноутбуки (42% от всех тендеров), компьютеры и мини-ПК (17% от всех тендеров), телевизоры (12% от всех тендеров), смартфоны (10%от всех тендеров) и принтеры (9%от всех тендеров).

Преимущественно тендеры на цифровую технику проводят компании в: Москве и Московской области (в 21,3% случаев); Санкт-Петербурге и Ленинградской области (в 7,3% случаев); Новосибирской области (в 4,9% случаев); Краснодарском крае (в 3,2% случаев); Свердловской области (в 3% случаев).

«Краткосрочный всплеск спроса из-за закона о технологическом сборе не переломил общую тенденцию: корпоративный сектор резко сократил инвестиции в обновление цифрового оборудования. По нашим данным, за год количество торгов на закупку техники упало на 40%. Также на фоне сложностей в экономике мы наблюдаем рост запросов на увеличение сроков оплаты: если раньше нормой была отсрочка в 30–65 дней, то сегодня заказчики все чаще настаивают на 90–120 днях», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.