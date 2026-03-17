RUVDS запускает услуги хостинга в Белоруссии

Хостинг-провайдер RUVDS вышел на рынок хостинга Белоруссии – вычислительные мощности компании были развернуты в Минске. Оборудование уже подключено, настроено и полностью доступно клиентам компании. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Наш шаг вполне можно назвать дальнейшей интеграцией в рамках Союзного государства – площадка RUVDS в Минке в полной мере отвечает как нашему видению развития компании, так и потребностям клиентов как внутри России, так и за ее пределами. Белоруссия – важный хаб в контексте ИT-инфраструктуры, это дом для множества инновационных бизнес-структур и место активной цифровизации госсектора. Не сомневаюсь, что спрос на наши вычислительные мощности уже в среднесрочной перспективе потребует ввода в строй дополнительного оборудования. И мы полностью готовы к этому: 2026 г. только начался, и одной локацией мы точно не ограничимся», – сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России Цифровизация

Вычислительные мощности RUVDS запущены на базе дата-центра интернет-оператора «Деловая сеть». ДЦ соответствует всем современным требованиям надежности, безопасности и отказоустойчивости – имеет два независимых ввода электропитания, промышленный дизельгенератор мощностью 300 кВт в качестве резервного источника, источники бесперебойного питания с резервированием общей мощностью 160 кВт.

Площадка в Минске стала 21-й в портфолио компании и 9-й зарубежной локацией RUVDS. Компания на постоянной основе обновляет парк оборудования и масштабируется, открывая новые направления. Так, в 2025 г. хостинг-провайдер ввел в работу вычислительные мощности в Ереване, Краснодаре, Мурманске, Омске и Уфе.

Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект меняет структуру российских дата-центров

В России введут особые меры для дата-центров, чтобы поддержать развитие ИИ

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
