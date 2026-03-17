Разделы

Интернет E-commerce
|

Онлайн-продажи Fix Price в России выросли на 12% за 2025 год

Сеть Fix Price сообщило о том, что в течение 2025 г. увеличила объем интернет-продаж в России на 12% по сравнению с 2024 г. Средний чек онлайн-покупок в прошедшем году составил 1188 руб.

Fix Price представлен на маркетплейсах «Яндекс» и «Купер» и продолжает активно наращивать объемы торговли на этих площадках. При этом компания в первую очередь концентрируется на развитии собственных сервисов, в 2025 г. доля собственных каналов (сайт и мобильное приложение) в структуре общего онлайн-оборота увеличилась на 7 п.п.

Наиболее востребованным способом получения заказанных онлайн товаров через собственные сервисы, как и в прошлые годы, остается самовывоз. Несмотря на это, число заказов с доставкой увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2024 г.

Регионами-лидерами по количеству онлайн-заказов товаров Fix Price в России стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области. Наибольшим спросом у интернет-покупателей пользуются товары для дома и средства личной гигиены.

В начале 2026 г. сеть запустила доставку своих товаров на Крайнем Севере и Дальнем Востоке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

