Исследование MWS: ИТ-рынок России превысит 6,7 трлн рублей к 2030 году

МТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» (MWS) провела оценку ИТ-вертикалей и сегментов ИТ-рынка России. По данным аналитиков, в 2025 г. объем ИТ-рынка составил 3864,6 млрд руб. (+ 17,8% год к году), из них на софт приходится 1491,8 млрд руб. (+ 22,5%), на ИТ-сервисы – 1402,4 млрд руб. (+13,6%), на рынок аппаратного обеспечения – 970,7 млрд руб. (+17,2%). По прогнозам MWS, к концу 2026 г. рынок вырастет до 4443,2 млрд руб., а к 2030 г. достигнет 6745,9 млрд руб.

В 2025 г. рынок облачного ПО достиг 226,9 млрд руб. Далее по объёмам расположился рынок программного обеспечения для управления предприятиями и бухгалтерией — 173,6 млрд руб. и рынок управления данными — 156,9 млрд руб. Также в список крупнейших вошли рынки ПО для взаимодействия с клиентами — 155,7 млрд руб., информационной безопасности — 146,3 млрд руб., платформенного софта — 142,6 млрд руб., приложений для управления бизнесом — 106,2 млрд руб., офисного ПО — 100,4 млрд руб.

Самый динамичный сегмент на рынке софта - облачные технологии: прирост 36,7% в 2024 к 2025. Далее идет ИИ-рынок, выросший на 35,1% — до 60,8 млрд руб., третье место заняло ПО для взаимодействия с клиентами — 26,6%.

На рынке аппаратного обеспечения наиболее высокий рост по объемам в 2025 г. продемонстрировало серверное оборудование, достигнув 312,7 млрд руб. Рынок сетевого оборудования составил 219,6 млрд руб. Далее расположились системы хранения данных – 175,3 млрд, ИИ-оборудование – 112,1 млрд руб., инженерное оборудование для ЦОД – 85,5 млрд руб. и оборудование для безопасности – 65,2 млрд руб.

Самым быстрорастущим стал сегмент ИИ-оборудования, увеличив объем рынка в 2025 к 2024 на 24,6%. На второй позиции серверное оборудование с ростом на 20,5%. Далее идет инженерное оборудование для ЦОД, рост в этом сегменте составил 16%. Аналитики МТС Web Services прогнозируют увеличение темпов прироста в 2026 к 2025 сегмента безопасности в части аппаратного обеспечения до 15,2%, остальные сегменты в аппаратном обеспечении будут показывать небольшое замедление.

На рынке ИТ-сервисов самый большой объем в 2025 г. пришелся на решения в области системной интеграции – 578,1 млрд руб. Сервисы информационной безопасности – 226,1 млрд руб. Разработка ПО достигла 221,9 млрд, аутсорсинг – 191,3 млрд руб., консалтинг - 101,7 млрд, сервисы для размещения серверов в дата-центрах – 63,9 млрд руб., ИИ-сервисы – 19,4 млрд руб.

Самые высокие темпы прироста в 2025 к 2024 продемонстрировали ИИ-сервисы – 30,8%. На втором месте – colocation с приростом 21,7%. На третьем – консалтинговые сервисы с ростом на 11,4%. В следующем году аналитики прогнозируют замедление темпов роста: вдвое медленнее будет расти рынок разработки ПО (прирост с 2026 к 2025 – 9,7%, против 20,1% в 2025 к 2024), в остальных сегментах замедление будет менее значительным.

«По нашим прогнозам, в ближайшие пять лет рынок ИТ вырастет на 106% и превысит 6,7 трлн руб. Основными драйверами останутся программное обеспечение и ускоренное внедрение ИИ в экономику страны», – сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

«Уже второй год подряд мы публикуем исследование ИТ-рынка, в котором делимся анализом его структуры и объема в денежном выражении. Мы рассчитываем, что полученные нами данные помогут не только бизнесу, но и всей отрасли найти новые точки для развития, глубже изучить тренды, уровень конкуренции на рынке, а также выстроить более прозрачный диалог между поставщиками и заказчиками», -– отметил Воронин.