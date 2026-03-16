Голосовой робот МТС поможет компании «Владхлеб» принимать заказы

Цифровая экосистема МТС сообщает о внедрении голосового робота для одного из крупнейших производителей хлебобулочной и кондитерской продукции на Дальнем Востоке — компании «Владхлеб». Голосовой помощник от МТС Exolve позволит предприятию автоматизировать прием входящих звонков от торговых точек и оптимизировать процесс формирования заказов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ежедневно в компанию поступают сотни звонков, особенно высокая нагрузка приходится на определенные часы, когда розничные магазины активно обращаются для заказа продукции на следующий день. В часы пиковых нагрузок цифровой помощник существенно помогает разгрузить операторов.

Робот принимает входящий звонок, уточняет наименование и адрес торговой точки, ассортимент и количество продукции, фиксирует заказ и дату доставки. Благодаря интеграции по API цифровой помощник автоматически передает данные в CRM-систему заказчика для дальнейшей обработки и отгрузки. В случае, если обращение касается других вопросов, робот оперативно переводит звонок на менеджера.

«В последние два года мы фиксируем рост спроса на голосовых роботов и чат-ботов на базе ИИ среди приморского бизнеса. Современные голосовые помощники способны одновременно обрабатывать сотни звонков и выполнять задачи, сопоставимые с работой крупного кол-центра. В деловых коммуникациях такие системы позволяют сосредоточиться на содержательных обсуждениях, а рутинные операции передать автоматике. Роботы актуальны для большинства сфер бизнеса, где есть взаимодействие с клиентом, а для компаний по производству продуктов питания - это еще и незаменимые помощники в логистике», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.