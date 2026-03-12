Разделы

RUVDS запустил дата-центр в Антарктиде

Хостинг-провайдер RUVDS совместно с Университетом морской практики и арктического туризма и компанией «Стратонавтика» приступил к испытаниям возможностей экспериментального дата-центра, собранного в концепции минимального энергопотребления, для решения научных задач в условиях необходимости минимизации влияния на окружающую среду Антарктиды.

Вычислительные мощности компании запущены на станции Беллинсгаузен. Оборудование было доставлено на станцию в два этапа: сначала – самолётом из России в Аргентинский город Ушайя, а затем – морским путём, через Пролив Дрейка, одним из самых опасных маршрутов в мировом океане.

«Мы подходили к проекту подготовленными, уже имея за плечами опыт запуска ЦОД на Северном полюсе. Но с Антарктидой, конечно, всё было сложнее: сказывались и логистические трудности, и в целом большая масштабность проекта. Наш дата-центр предназначен как для решения научных задач, так и для доступа обычных пользователей. Рассчитываем, что локация в Антарктиде прослужит несколько месяцев, после чего оборудование будет безвозмездно передано в пользование сотрудникам станции», – сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

Перечень устройств, доставленных на антарктическую станцию, включал в себя защищенное серверное оборудование, подобранное в том числе и с учётом сложностей морского перехода, а также приемник сигнала с космического аппарата. Транспортировка была обеспечена при поддержке аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика».

«Это был непростой маршрут. Благо, всё прошло благополучно, и сервер готов к работе с пользователями. Конечно, это экспериментальный некоммерческий проект, но, являясь настоящим дата-центром, служит доказательством перспектив работы серверного оборудования в самых тяжелых условиях. Уверен, этот опыт пригодится в том числе и для освоения Русского Севера», – отметил Денис Ефремов, основатель «Стратонавтики».

