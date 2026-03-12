Разделы

MIG представила промышленный смартфон для автоматизации мобильного персонала

Компания Mobile Inform Group, российский разработчик и производитель защищенных мобильных устройств, объявила о выходе MIG S6 Gen. 2 – промышленного смартфона нового поколения. Устройство создано для работы в экстремальных условиях и рассчитано на интенсивную эксплуатацию в течение пяти и более лет. Также доступно в версии терминала сбора данных.

MIG S6 Gen. 2 ориентирован на автоматизацию полевого персонала в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте, химической промышленности, добыче, металлургии. Это легкий и компактный инструмент, обеспечивающий стабильную связь, точную навигацию даже в удаленных районах и при минусовых температурах и качественную фотофиксацию объектов.

Смартфон построен на базе мощного промышленного чипсета с тактовой частотой 2,4 ГГц и оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для ресурсоемких вычислительных задач и работы специализированного ПО. Архитектура устройства гарантирует поддержку будущих версий Android в течение всего заявленного жизненного цикла.

Съемный морозостойкий аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу в течение полной рабочей смены без подзарядки. Устройство сохраняет функциональность при экстремально низких температурах, что критически важно для полевых сотрудников в северных регионах.

mig-phone.png

В MIG S6 Gen. 2 установлены промышленные модем и навигационный модуль. Возможность поддержки технологии pLTE и MCPTT для приоритетной голосовой связи, что гарантирует устойчивую коммуникацию даже в условиях перегруженных сетей. Точное позиционирование позволяет эффективно решать задачи мониторинга и навигации на местности.

Основная камера смартфона дает возможность получать детализированные фото- и видеоматериалы, что необходимо для документирования объектов, фиксации показаний приборов и контроля выполнения работ.

При высокой прочности и защищенности устройство весит всего 270 грамм. Информативный экран с яркостью 500 нит обеспечивает отличную читаемость даже при ярком солнечном свете. Две программируемые функциональные клавиши позволяют оптимизировать работу с любым прикладным ПО, делая сценарии использования (например, мобильные обходы или ТОиР) удобнее.

MIG S6 Gen. 2 поставляется с базовой гарантией 2 года. Для корпоративных заказчиков доступны расширенные сервисные контракты сроком до 5 лет с полным покрытием рисков. Такой подход обеспечивает низкую совокупную стоимость владения и минимизирует простои в работе.

