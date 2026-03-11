Разделы

Бизнес
|

Состоялось первое в этом году заседание Экспортного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга с участием экспертов компании «Газинформсервис»

При участии более 100 представителей компаний Санкт-Петербурга, в том числе ООО «Газинформсервис», состоялось первое в 2026 году заседание Экспортного совета (ЭС) при Губернаторе города.

Встреча, прошедшая при участии главы города Александра Беглова и генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной, была посвящена итогам 2025 года и планам по развитию внешнеэкономической деятельности.

Возможности петербургского экспорта и меры его поддержки на заседании представил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Александр Ситов. Председатель КППИТ отметил, что Петербург входит в тройку регионов-лидеров по объёму промышленного экспорта страны и является абсолютным лидером на Северо-Западе по внешнеторговому обороту. Рост несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) по результатам 11 месяцев прошлого года составил порядка 26 % в годовом выражении.

«Петербургские и федеральные меры поддержки постоянно увеличиваются. Правильно выстроенная система мер поддержки и их синергия является одной из основ ускоренного развития промышленности и экспорта Санкт-Петербурга.

Вклад Санкт-Петербурга важен для достижения общероссийских показателей по экспорту. Совместно с промышленными предприятиями и предпринимательским сообществом мы прикладываем все усилия для достижения установленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным целей национального развития.

По итогам 11 месяцев 2025 года на торговые отношения с дружественными странами пришлось 84,2 % от общего товарооборота. Напомню, что в 2021 году приходилось менее 40 %. За четыре года доля экспорта в дружественные страны увеличилась более чем в два раза», — сообщил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Среди планов КППИТ на 2026 год — организация первого Петербургского экспортного форума. Успехи города подтверждаются лидерством в СЗФО по внешнеторговому обороту и притоком инвестиций в экспортное направление.

Участниками заседания также стали эксперты компании «Газинформсервис»: начальник Аналитического центра кибербезопасности, к. т. н. Лидия Виткова и руководитель службы маркетинга Григорий Ковшов, который также входит в состав рабочей группы Комитета по креативным индустриям.

Григорий Ковшов подтвердил, что компания продолжит активное участие в продвижении петербургских технологий на мировой арене.

«Александр Николаевич среди приоритетных направлений Совета назвал ИТ. Мы, будучи одной из крупнейших ИТ- и ИБ-компаний страны, активно поддерживаем дружные отношения с Комитетом. В этом году мы станем участниками международной выставки GITEX в Марокко, которая пройдёт в апреле. Мы продолжаем участвовать в мероприятиях, направленных на экспорт ИТ- и ИБ-потенциала в другие страны», — отметил Григорий Ковшов.

Для компании это не первый опыт международного присутствия. В 2025 году «Газинформсервис» принял участие в GITEX GLOBAL 2025 в составе официальной делегации Санкт-Петербурга, организованной КППИТ города. Решениями компании уже заинтересовались представители рынка ОАЭ.

Напомним, что Экспортный Совет был образован благодаря постановлению Губернатора Санкт-Петербурга от 29 сентября 2023 года. Совет занимается разработкой рекомендаций по мерам господдержки и содействует выходу петербургских компаний на международные рынки.

Рекламаerid:2W5zFGqKSruРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК

«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базиса»

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Whoosh в России стал убыточным. Теперь компания надеется на Латинскую Америку

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837