«Сакура» 2.37.4: повышены безопасность и стабильность в новом релизе

Компания «ИТ-Экспертиза», разработчик решений для корпоративного сектора, продолжает совершенствовать программный комплекс информационной безопасности «Сакура». Релиз 2.37.4 включает развитие мобильного приложения для 2ФА и ряд улучшений, повышающих стабильность ключевых компонентов. Об этом CNews сообщили представители компании «ИТ-Экспертиза».

Модуль двухфакторной аутентификации (2FA, 2ФА)

Реализован механизм бесшовного перехода пользователей с Telegram-бота на мобильное приложение «Сакура» для двухфакторной аутентификации. Этот шаг повышает безопасность и гарантирует стабильную доставку уведомлений независимо от внешних сервисов.

Актуальная сборка мобильного приложения «Сакура» 2FA для Android уже доступна в RuStore. Настоятельно рекомендуем обновиться, чтобы обеспечить корректную работу подключений и максимальную защиту.

Исправлено отображение времени в мобильном приложении на Android. Теперь аналитика подключений по 2FA стала точнее.

Стабильность

Повышена стабильность работы агента в семействе ОС Linux с графическим стеком Wayland и окружением Plasma. Это расширяет возможность использования ПК «Сакура» на разных операционных системах и позволяет внедрять решение в средах с современными графическими технологиями.

Исправления

Исключены сценарии, при которых агент мог терять связь с сервером после длительного отсутствия сети. Даже при продолжительном оффлайне все данные гарантированно поступают на сервер «Сакура», обеспечивая непрерывный и достоверный мониторинг инфраструктуры.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

Исправлен сбор информации об обновлениях на ОС ALT Linux. Теперь администраторы всегда своевременно получают актуальные данные об обновлениях на рабочих местах пользователей под управлением этой операционной системы;

Улучшена работа фильтра архивности в разделе «Отчет по ПО». Формирование таких отчетов экономит время администраторов и исключает ошибки при анализе установленного программного обеспечения.

Новая версия уже доступна для получения в личном кабинете на «Портале клиента» на официальном сайте вендора – компании «ИТ-Экспертиза».

