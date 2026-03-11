ПО для управления сетевым трафиком от «Росэл» вошло в реестр отечественного софта

Программное обеспечение сервисного маршрутизатора холдинга «Росэл» включено в реестр российского ПО Минцифры. Решение на базе современных алгоритмов предназначено для обработки и передачи сетевого трафика. Оно применяется в корпоративных сетях предприятий, операторов связи и сервис-провайдеров. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэлектроника».

Маршрутизатор – это устройство, которое направляет поток данных в компьютерных сетях. Он выполняет роль «диспетчера»: принимает информационные пакеты и определяет, по какому пути их отправить дальше, чтобы данные максимально быстро и корректно дошли до нужного получателя. Такие устройства используются практически в любой сети передачи данных – от офисных до инфраструктуры операторов связи.

Работа маршрутизатора определяется установленным в нем программным обеспечением, которое задает правила обработки данных. Разработанное научно-производственным предприятием «Исток» им. Шокина» (входит в «Росэл») ПО сервисного маршрутизатора предназначено для приема, обработки и дальнейшей передачи трафика в пакетных телекоммуникационных сетях на основе правил и таблиц маршрутизации.

Программное обеспечение управляет системой и сетевыми протоколами, обеспечивает настройку гибких правил обработки трафика – его классификацию, фильтрацию, преобразование и перемаркировку. Его функционал позволяет закрывать большую часть потребностей при организации сетевой инфраструктуры офиса, включая подключение устройств к интернету, создание локальной сети для внутренней передачи данных, подключение сотрудников, работающих удаленно с помощью V*N, организацию видеоонаблюдения.

«Включение программного обеспечения сервисного маршрутизатора в реестр отечественного ПО подтверждает высокий уровень технологической зрелости решения. Это важный шаг для расширения применения российских сетевых технологий в корпоративных и операторских инфраструктурах. Использование отечественного ПО из реестра Минцифры в составе сервисных маршрутизаторов серии ISN415, входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, создает доверенный программно-аппаратный комплекс для работы телекоммуникационных сетей», – отметил директор по цифровой трансформации «Росэл» Виталий Александров.

Программное обеспечение используется в сервисных маршрутизаторах серий ISN415 и ISN505 – российском телекоммуникационном оборудовании уровня доступа для корпоративных сетей. Благодаря алгоритмам обработки трафика и встроенному коммутационному процессору такие устройства способны полноценно обрабатывать сетевой трафик третьего уровня модели OSI (L3) и выше, а также интегрироваться в сегменты сети второго уровня (L2). Программное обеспечение работает в том числе на российской архитектуре MIPS, используемой в отечественных процессорах «Байкал».