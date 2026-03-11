«МегаФон» в Чувашии и Марий Эл возглавил Алексей Кошкин

«МегаФон» объявил о назначении Алексея Кошкина региональным директором в двух соседних республиках. На этом посту он сфокусируется на развитии технической инфраструктуры, реализации цифровых проектов для корпоративных и государственных заказчиков и повышении качества работы сервисов оператора.

В сфере телекоммуникаций Алексей Кошкин работает более 20 лет. С 2011 г. он руководит подразделением «МегаФона» в Марий Эл. Здесь команда под его руководством расширила покрытие в порядка 75 малых населенных пунктов в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», обеспечила связью специалистов лесной охраны для региональной программы «Сохранение лесов», ускорила мобильный интернет в туристических локациях региона и в аэропорту Йошкар-Олы. В 2026 г. в зону ответственности топ-менеджера также вошла Чувашская Республика.

«Наша компания традиционно предоставляет успешным руководителям возможности для роста. Алексею хорошо известна специфика работы в поволжских регионах. Уверена, что он сможет выстроить продуктивное партнерство с государственными органами и представителями бизнеса для реализации совместных проектов и в новой для себя республике», — отметила Инна Джур, директор по региональному развитию «МегаФона» в Поволжье.

«Работа в Чувашской Республике имеет свои особенности. К примеру, здесь мы предлагаем конвергентный продукт “Объединяй!”, включающий в том числе фиксированную связь. Считаю своей задачей поддержать уже работающую в регионе сильную команду и достичь всех поставленных целей», — сказал Алексей Кошкин, директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл.

Алексей Кошкин окончил Поволжский государственный технологический университет по двум специальностям — «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» и «Менеджмент предприятия». Карьеру в «МегаФоне» начал в 2003 г. и прошел путь от инженера базовых станций до руководителя региональных отделений.