«МегаФон»: ставропольцы стали чаще интересоваться историей

10 марта в России отмечают День архивов. В преддверии праздника жители региона использовали на сайтах местных хранилищ на 50% больше интернет-трафика, чем в предыдущие месяцы. Особенно активно искали материалы на сайте Государственного архива новейшей истории Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает аналитика, основанная на обезличенных данных абонентов, пик внимания к тематическим ресурсам уже не первый год выпадает на начало марта, когда местные жители начинают готовиться ко Дню Победы и ищут сведения о своих родственниках. Соответственно, в мае прошлого года наблюдался еще один всплеск.

Посетители чаще изучают сайт Государственного архива новейшей истории Ставропольского края, на него приходится больше половины от общего объема. Эти фонды хранят информацию о регионе с 1920 г. Далее в топе пользовательского интереса расположились Государственный архив Ставропольского края с долей 32% и Пятигорский краевой государственный архив, на который пришлось 15% интернет-данных.

«Ставрополье — культурный центр Северного Кавказа, где всегда высок интерес к исследованию богатой истории. Мы стремимся, чтобы наши абоненты могли легко пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами. Дополнительное телеком-оборудование уже в этом году заработало не только в Ставрополе, но и на Кавказских Минеральных Водах, а также в отдаленных населенных пунктах на востоке. Инженеры задействовали сразу средние и высокие диапазоны частот, тем самым обеспечив расширение емкости сети и покрытия», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Архивами интересуются не только внутри региона, но и за его пределами. Документы и фотографии Ставрополья чаще всего изучают жители Карачаево-Черкесии и Краснодарского края.