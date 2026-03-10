«Хомнет» интегрировала свои решения с платформой данных Cbonds

ГК «Хомнет» объявила о доступности для своих клиентов модуля «Интеграция с Cbonds». Решение, которое уже работает у ряда ведущих финансовых организаций, позволяет напрямую загружать актуальные рыночные данные в системы «Хомнет:НФО» и «Хомнет:858-П», экономя сотни рабочих часов на рутинных операциях.

Модуль «Интеграция с Cbonds» является специализированным инструментом, расширяющим возможности систем «Хомнет:НФО» (автоматизация учёта на ЕПС) и «Хомнет:858-П» (оценка финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков) для работы с финансовыми инструментами. Интеграция через API обеспечивает прямой и безопасный доступ к уникальным базам данных Cbonds, которые широко используются участниками рынка ценных бумаг для анализа и оценки рисков.

Решение ориентировано на некредитные финансовые организации: управляющие компании, ПУРЦБ, страховые компании, НПФ.

Решение актуально для крупных компаний реального сектора экономики, которые активно развивают собственные инвестиционные подразделения. Для таких корпораций продукты «Хомнет» в связке с модулем интеграции с Cbonds предоставляют комплексное решение для бухгалтерского учета и анализа финансовых вложений. Автоматизированная загрузка котировок, данных о купонных выплатах, рейтингах и эмитентах напрямую в учетную систему позволяет эффективно управлять портфелем ценных бумаг, минимизировать операционные риски и обеспечивать соответствие отчетности как корпоративным, так и отраслевым стандартам.

Ключевые потоки данных, доступные через модуль: справочные данные по ценным бумагам – загрузка информации по бумагам и эмитентам; котировки – получение ценовых данных, результатов торгов, расчётных и финансовых показателей; графики – загрузка графиков платежей по облигациям и данных об офертах; НКД – импорт актуальных значений накопленного купонного дохода; кредитные рейтинги – получение текущих и исторических рейтингов ценных бумаг и эмитентов.

Преимущества интеграции: экономия ресурсов: сокращение ручных операций и исключение ошибок, связанных с ручным переносом данных; скорость и актуальность: работа с информацией в режиме, близком к реальному времени; ускорение процессов: значительное сокращение времени на аналитику, расчёты и формирование отчётности; централизация: консолидация внешних данных и внутренних процессов в единой системе.

«Мы видим растущий запрос на глубокую автоматизацию рабочих процессов. Наша интеграция с Cbonds — это не теоретическая возможность, а проверенный инструмент, который уже сегодня помогает клиентам снижать операционные издержки, — отметил Александр Самодуров, руководитель направления НФО компании «Хомнет». — Мы рады, что можем предложить это конкурентное преимущество всем нашим пользователям».

Интеграция с Cbonds предоставляет клиентам, работающим на финансовом рынке, конкурентное преимущество за счёт внедрения профессиональных аналитических данных непосредственно в контур управления активами и бухгалтерского учёта.

«Сотрудничество с компанией «Хомнет» позволило интегрировать крупнейшую на российском рынке базу данных по финансовым инструментам Cbonds с решениями «Хомнет» для автоматизации процессов финансовых организаций. Автоматическая загрузка всех необходимых данных — от параметров выпусков до условий оферт — напрямую в расчетные модели позволяет вывести управление портфелем на новый уровень точности и эффективности», — отметила Влада Слепичко, руководитель группы по работе с клиентами РФ и СНГ компании Cbonds.