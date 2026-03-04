Разделы

Компания «Электрорешения» представляет линейку ИБП EKF E-Power PSW-H для загородных домов

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, предлагает линейку линейно-интерактивных источников бесперебойного питания (ИБП) серии E-Power PSW-H, специально разработанных для загородных домов и дач. Все модели выполнены в прочных металлических корпусах и поставляются без аккумулятора — пользователи могут самостоятельно подобрать батарею нужной емкости под свои задачи. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения».

Ассортимент включает напольные ИБП мощностью от 300 ВА до 1600 ВА и настенные модели с мощностью до 3500 ВА, оснащенные усиленным зарядным устройством, встроенным автоматом коммутации аккумулятора и двумя розетками Schuko. Это позволяет защищать отопительные системы, насосы, бытовую технику, системы безопасности и электронику от перебоев в электроснабжении.

ekf1.jpg

Электрорешения

Загородная жизнь привлекает все больше людей — кто-то живет на даче круглогодично, кто-то приезжает летом или на выходные. Но общая проблема в любом сезоне остается прежней — нестабильное электроснабжение, вызванное изношенностью и перегрузкой линий электропередачи, а также непогодой. Зимой отсутствие электричества приводит к остановке газового котла и циркуляционного насоса, что грозит быстрому остыванию дома и замерзанию труб. Летом отключения электроэнергии ставят под угрозу работу холодильника, кондиционера, охранной системы и интернета, а также могут оставить дачников без воды из скважинных насосов. Для удаленных сотрудников перебои в подаче электроэнергии означают потерю данных и срыв сроков.

В линейке представлены напольные модели:

– PSW-H03 (300 ВА) — экономичный вариант для одной ключевой задачи, например, защиты газового котла зимой или циркуляционного насоса. Работает с АКБ 12 В до 100 Ач — этого достаточно для многочасовой автономной работы.

– PSW-H06 (600 ВА) — универсальное решение для дачи. Можно подключать котел и насос одновременно, а летом — скважинный насос и холодильник. Поддерживает АКБ 12 В до 300 Ач, обеспечивая необходимый запас энергии.

– PSW-H10 (1000 ВА) — для дома, где нужно защитить сразу несколько потребителей: отопление, водоснабжение, роутер, охранную систему. АКБ 12 В до 400 Ач обеспечивает длительную автономность.

– PSW-H16 (1600 ВА) — мощная модель для большого дома с серьезной нагрузкой. Работает от АКБ 24 В до 400 Ач и можно подключать одновременно питание газового котла, насос, бытовую технику и электронику.

Также представлены настенные модели (серия HW) — когда важно сэкономить место:

– PSW-HW03 (300 ВА) и PSW-HW06 (600 ВА) — компактные аналоги напольных версий с креплением на стену. Отлично вписываются в котельную, прихожую или хозяйственное помещение.

– PSW-HW25 (2500 ВА) — настенный ИБП для дома с высоким потреблением. АКБ 24 В до 500 Ач позволит часами поддерживать работу всех жизненно важных систем.

– PSW-HW30 (3500 ВА) — флагман серии. Мощности достаточно на энергоснабжение основных систем не большого дома: отопление, водоснабжение, кондиционер, системы безопасности. АКБ 24 В до 600 Ач — максимальная автономность даже при затяжных авариях на линии.

Линейка EKF E-Power PSW-H предназначена для обеспечения стабильного электроснабжения загородных домов в любое время года. При выборе и установке оборудования важно учитывать индивидуальные потребности и условия эксплуатации.

