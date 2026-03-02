Участник «Сколково» представил первый отечественный модуль на натрий-ионных аккумуляторах

Компания «Рубрукс», участник «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала и внедрила в производство первый отечественный батарейный модуль из линейки HVBS на базе натрий-ионных аккумуляторных ячеек. Модуль выполнен с использованием запатентованной технологии терморегулирования и предназначен для применения в транспорте, энергетике и промышленной технике.

Одним из ключевых отличий HVBS-360-50 является сочетание натрий-ионных элементов нового поколения и отечественной электроники: в системе контроля и управления батареей (BMS) используются микроконтроллеры НИИЭТ ГК «Элемент». Такая архитектура повышает устойчивость цепочек поставок и расширяет возможности импортозамещения в условиях нестабильности мирового рынка и дефицита лития.

Модуль имеет номинальное напряжение 360 В, энергоемкость 18 кВт*ч, рабочий температурный диапазон −40…+50 °C и рассчитан на несколько тысяч циклов заряд/разряд. Решение является развитием линейки батарейных модулей «Рубрукс» с использованием запатентованной технологии монтажа и терморегулирования аккумуляторов.

Натрий-ионные аккумуляторы сохраняют высокую емкость при температурах порядка −30 °C, когда большинство литий-ионных батарей заметно теряют эффективность. Современные Na-ion элементы выдерживают тысячи циклов без существенной деградации и менее склонны к тепловому разгону. Технология опирается на широко распространенный натрий и не требует кобальта и никеля, что потенциально снижает стоимость батарей и зависимость от дефицитных материалов, а также повышает устойчивость поставок.

Модуль HVBS-360-50 рассчитан на использование в электромобилях и гибридах, коммунальной, аэродромной и промышленной технике, системах хранения энергии (ESS), сетевых накопителях и автономных энергетических комплексах, а также в гибридных установках и резервных источниках питания.

На данный момент первые опытные образцы проходят стендовые испытания, а климатические тесты при низких температурах уже показали результаты, подтверждающие преимущества натрий-ионной технологии.

«Проект опирается на два принципиальных решения: натрий-ионная технология и использование отечественной электроники в системе управления батареей. Поддержка «Сколково» помогла перейти к практической отработке: в 2024 г. компания получила микрогранты общим размером свыше 1 млн руб., включая грант на создание опытного образца. Испытания показали эффективность батарейного модуля, и следующим шагом станет расширение линейки HVBS и разработка новых конфигураций», − сказал Антон Скибин, руководитель направления энергетика фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

В дальнейшем «Рубрукс» планирует расширять линейку натрий-ионных решений — как высоковольтных модулей для транспорта, гибридов и ESS, так и низковольтных модулей для погрузчиков, гольфкаров и специализированных электрокаров.