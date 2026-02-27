Там, где гуляли волки, теперь летает интернет

Жители исторического района Санкт-Петербурга Волково получили еще больше возможностей для комфортной работы и отдыха онлайн: скорость мобильного интернета в районе теперь достигает 95 Мбит/с. Этого достаточно для видеозвонков без задержек, стриминга в высоком качестве и быстрой загрузки «тяжелых» файлов. Инженеры «МегаФона» построили здесь новые базовые станции со средне- и высокочастотным LTE, усилив покрытие в жилых кварталах и вдоль основных транспортных маршрутов района. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Волково — один из старейших уголков Санкт-Петербурга. Его история начинается с Волковой деревни XVIII века, стоявшей на берегу реки Волковки, которую раньше называли Чёрной. По одной из версий, название связано с волками, действительно водившимися в этих местах. Со временем территория стала частью большого города, но до сих пор сохраняет особую атмосферу: здесь историческая планировка соседствует с современной жилой застройкой и промышленной архитектурой XIX–XX веков.

Сегодня Волково активно развивается: растет число жителей, появляются новые жилые комплексы и деловые пространства, увеличивается объём интернет-трафика. Чтобы обеспечить стабильную работу цифровых сервисов, специалисты компании развернули дополнительные объекты связи и оптимизировали распределение нагрузки между диапазонами LTE. Средние частоты формируют широкое покрытие, а высокие обеспечивают дополнительную ёмкость сети в местах наибольшей активности пользователей.

«Волково — район с уникальной историей развития, который и сегодня динамично меняется. Мы развиваем сеть с опережением спроса, чтобы связь оставалась быстрой и стабильной для каждого абонента: дома, на работе и в пути, — сказал Денис Трофимчук, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — Новые базовые станции создают технологический запас, который позволит району и дальше жить в высоком цифровом темпе».

«МегаФон» продолжает модернизацию инфраструктуры в разных районах города, обеспечивая петербуржцам качественную связь и доступ к современным цифровым сервисам. Так, в конце 2025 г. оператор усилил сеть новыми объектами связи в историческом районе Пески, а в начале 2026 г. в промышленной зоне Горелово, где в советское время разрабатывался первый луноход.