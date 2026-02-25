Разделы

ПО Безопасность
|

СОГАЗ и Positive Technologies представили «Кибераптечку» для бизнеса

Группа «СОГАЗ» и Positive Technologies представили «Кибераптечку» для бизнеса — совместный продукт, который помогает компаниям упростить процесс ликвидации последствий хакерских атак. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Новинка появилась на фоне существенных изменений в структуре спроса на киберстрахование в России. По данным СОГАЗа, за 2025 г. расширился спектр отраслей, интересующихся защитой от киберрисков. В топ-5 входят банки и лизинговые компании (18%), предприятия газоэнергетической (13%) и добывающей (12%) отраслей. Активно подключаются к страхованию киберрисков компании социальной сферы и области здравоохранения (11%). Доля промышленных предприятий составляет 9%. Заметен интерес к киберзащите со стороны авиакомпаний, предприятий розничной торговли, строительного бизнеса. Страховщики также защищают свои активы от последствий кибератак. Цифровые угрозы перестали быть экзотикой, превратившись в фактор, влияющий на устойчивость бизнеса в самых разных секторах экономики.

Новый механизм взаимодействия при использовании «Кибераптечки» призван повысить скорость реакции компании при взломе корпоративных систем, а также снизить затраты на привлечение внешних экспертов. Это позволяет минимизировать простои и финансовые потери бизнеса в момент инцидента.

Процесс запускается сразу же после того, как представитель пострадавшей компании регистрирует факт атаки и направляет сигнал в СОГАЗ и в Positive Technologies. Эксперты по кибербезопасности подтверждают инцидент и оперативно проводят первичную оценку масштабов вторжения. В их задачи входит не только анализ причин случившегося и оценка нанесенного ущерба, но и содействие в сдерживании атаки.

Специалисты Positive Technologies помогают компании локализовать угрозу и не допустить ее распространения. По итогам работы заказчик получает детализированный отчет с выводами и рекомендациями по усилению защитных контуров. СОГАЗ берет на себя все расходы на экспертные работы по реагированию и расследованию, напрямую оплачивая услуги партнера в рамках действующего страхового полиса.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

«Услуга киберстрахования становится все более востребованной бизнесом. За 2025 г. рост количества заключенных компаниями договоров к 2024 г. составил порядка 30%. Оценивая динамику спроса, мы стараемся совершенствовать наши предложения. Уверен, новый продукт будет полезен предприятиям любого масштаба. Для бизнеса это переход к модели мгновенного доступа к ресурсам. Часто в момент атаки у клиента нет времени искать подрядчика и договариваться об условиях обслуживания, важен каждый час. Совместно с партнером мы берем эту организационную и финансовую нагрузку на себя», — сказал Андрей Вотчеников, заместитель председателя правления АО «СОГАЗ».

«Сегодня на Россию приходится 72% всех кибератак в СНГ. Киберугрозы уже не абстрактный риск, а реальность, которая может остановить бизнес за считаные часы. В такой ситуации от оперативности и профессионализма директора по ИБ и ИТ-команды зависит не просто устойчивость инфраструктуры, а способность компании быстро локализовать атаку и сохранить управляемость процессов. "Кибераптечка“ — страховой продукт, который ощутимо помогает директорам по ИБ при наступлении киберинцидента и позволяет сосредоточиться на оперативном пресечении инцидента, не отвлекаясь на непредвиденные финансовые издержки. Страхование при этом не отменяет развитие собственных компетенций и технологий информационной безопасности — оно усиливает систему защиты и делает реакцию на инцидент более быстрой и управляемой. Мы убеждены, что зрелый подход к управлению киберрисками — это сочетание превентивных мер, профессиональной команды и финансовых инструментов поддержки. Только такая модель позволяет бизнесу действовать уверенно даже в условиях растущего давления со стороны злоумышленников», — сказал Алексей Сидорюк, технический директор по развитию отрасли, Positive Technologies.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Из банка в банку. Десятки миллионов россиян снимают деньги со счетов, пока их не заблокировали. Опрос

CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»

Гендиректора ИТ-компании, работавшей на правительство США посадили на семь лет за продажу секретов в Россию

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще