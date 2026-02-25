СОГАЗ и Positive Technologies представили «Кибераптечку» для бизнеса

Группа «СОГАЗ» и Positive Technologies представили «Кибераптечку» для бизнеса — совместный продукт, который помогает компаниям упростить процесс ликвидации последствий хакерских атак. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Новинка появилась на фоне существенных изменений в структуре спроса на киберстрахование в России. По данным СОГАЗа, за 2025 г. расширился спектр отраслей, интересующихся защитой от киберрисков. В топ-5 входят банки и лизинговые компании (18%), предприятия газоэнергетической (13%) и добывающей (12%) отраслей. Активно подключаются к страхованию киберрисков компании социальной сферы и области здравоохранения (11%). Доля промышленных предприятий составляет 9%. Заметен интерес к киберзащите со стороны авиакомпаний, предприятий розничной торговли, строительного бизнеса. Страховщики также защищают свои активы от последствий кибератак. Цифровые угрозы перестали быть экзотикой, превратившись в фактор, влияющий на устойчивость бизнеса в самых разных секторах экономики.

Новый механизм взаимодействия при использовании «Кибераптечки» призван повысить скорость реакции компании при взломе корпоративных систем, а также снизить затраты на привлечение внешних экспертов. Это позволяет минимизировать простои и финансовые потери бизнеса в момент инцидента.

Процесс запускается сразу же после того, как представитель пострадавшей компании регистрирует факт атаки и направляет сигнал в СОГАЗ и в Positive Technologies. Эксперты по кибербезопасности подтверждают инцидент и оперативно проводят первичную оценку масштабов вторжения. В их задачи входит не только анализ причин случившегося и оценка нанесенного ущерба, но и содействие в сдерживании атаки.

Специалисты Positive Technologies помогают компании локализовать угрозу и не допустить ее распространения. По итогам работы заказчик получает детализированный отчет с выводами и рекомендациями по усилению защитных контуров. СОГАЗ берет на себя все расходы на экспертные работы по реагированию и расследованию, напрямую оплачивая услуги партнера в рамках действующего страхового полиса.

«Услуга киберстрахования становится все более востребованной бизнесом. За 2025 г. рост количества заключенных компаниями договоров к 2024 г. составил порядка 30%. Оценивая динамику спроса, мы стараемся совершенствовать наши предложения. Уверен, новый продукт будет полезен предприятиям любого масштаба. Для бизнеса это переход к модели мгновенного доступа к ресурсам. Часто в момент атаки у клиента нет времени искать подрядчика и договариваться об условиях обслуживания, важен каждый час. Совместно с партнером мы берем эту организационную и финансовую нагрузку на себя», — сказал Андрей Вотчеников, заместитель председателя правления АО «СОГАЗ».

«Сегодня на Россию приходится 72% всех кибератак в СНГ. Киберугрозы уже не абстрактный риск, а реальность, которая может остановить бизнес за считаные часы. В такой ситуации от оперативности и профессионализма директора по ИБ и ИТ-команды зависит не просто устойчивость инфраструктуры, а способность компании быстро локализовать атаку и сохранить управляемость процессов. "Кибераптечка“ — страховой продукт, который ощутимо помогает директорам по ИБ при наступлении киберинцидента и позволяет сосредоточиться на оперативном пресечении инцидента, не отвлекаясь на непредвиденные финансовые издержки. Страхование при этом не отменяет развитие собственных компетенций и технологий информационной безопасности — оно усиливает систему защиты и делает реакцию на инцидент более быстрой и управляемой. Мы убеждены, что зрелый подход к управлению киберрисками — это сочетание превентивных мер, профессиональной команды и финансовых инструментов поддержки. Только такая модель позволяет бизнесу действовать уверенно даже в условиях растущего давления со стороны злоумышленников», — сказал Алексей Сидорюк, технический директор по развитию отрасли, Positive Technologies.