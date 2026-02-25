Сеченовский Университет и «РТК-Радиология» разработали ИИ-модуль для планирования торакальных операций

Сеченовский Университет и российский разработчик «РТК-Радиология» (дочерняя компания «Ростелекома», входит в группу компаний «Цифромед») завершили основной этап разработки программного модуля для предоперационного планирования хирургических вмешательств на органах грудной клетки. ПО было апробировано в клиниках Сеченовского Университета.

Модуль анализирует результаты компьютерной томографии и автоматически выполняет сегментацию легких, бронхиального, артериального и венозного деревьев, выявляет и локализует новообразования. Используя интерактивные инструменты анализа, хирург может оценить функциональные последствия потенциального удаления той или иной легочной структуры для конкретного пациента. По итогам тестирования качество сегментации легочной ткани достигает DICE score (коэффициента точности сегментации) — 93%, глубина покрытия ветвлений бронхиального дерева — до 96%, покрытия сосудистого дерева — до 97%. Результаты анализа сохраняются в виде отчета, который может быть добавлен в электронную медицинскую карту пациента.

«Мы рассматриваем этот ИИ-модуль как инструмент персонализированной онкохирургии. Он позволяет перейти от визуальной оценки к количественному анализу анатомии конкретного пациента и прогнозированию функциональных последствий операции. Это повышает обоснованность хирургических решений и формирует новый стандарт предоперационного планирования», — сказала директор Института персонализированной онкологии, профессор Марина Секачева.

«Для хирурга критически важно еще до операции получить полную анатомическую картину — не только местоположение опухоли, но и топографию сосудов и бронхов. Такой подход позволяет свести к минимуму объем резекции, снизить риски интра- и послеоперационных осложнений и повысить предсказуемость исхода», — отметил директор Клиники госпитальной хирургии Сеченовского Университета Евгений Тарабрин.

«Основная цель модуля — снизить риски для пациента, предоставив хирургу объективную, количественно обоснованную оценку анатомических особенностей конкретного пациента. Это больше, чем просто визуализация — это прогноз послеоперационной дыхательной функции и расчет функциональных потерь после резекции. Такой подход особенно важен при сложных индивидуальных случаях, когда стандартные протоколы оказываются недостаточными», – отметил заместитель технического директора «РТК Радиология» Алексей Быченков.

Модуль разрабатывался в сотрудничестве с практикующими торакальными хирургами и врачами-рентгенологами. Система работает на базе Единой радиологической информационной системы DIGIPAX и может быть использована в медицинских учреждениях регионов внедрения. В настоящее время идет активная подготовка к внесению модуля в реестр медицинских изделий Росздравнадзора; планируется, что после получения регистрационного удостоверения решение будет доступно для внедрения в федеральных и региональных клиниках.