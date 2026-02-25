«Авито Работа» и «Мое дело»: рынок труда смещает фокус на навыки и обучение сотрудников

Работодатели все чаще отходят от формального требования наличия диплома и оценивают экономику найма — скорость выхода сотрудника на результат и возможность дообучения под задачи бизнеса. Результаты исследования бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» и «Авито Работы» показали, что растет тренд на «переквалификацию с нуля», что расширяет карьерные возможности для соискателей без профильного образования и снижает барьеры входа в профессию. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Опрос проведен в январе 2026 г. с использованием онлайн-платформы. В нем приняли участие 2400 респондентов из разных регионов России — мужчины и женщины, представляющие малый и средний бизнес.

По данным «Авито Работы» за 2025 г., количество вакансий для мастеров по ремонту бытовой техники с предложением обучения выросло на 132%, для монтажников — на 57%, для водителей спецтехники — на 7%. Параллельно меняется и баланс критериев при оценке кандидатов. Треть работодателей в первую очередь оценивает релевантный опыт. А 10% совсем не обращают внимания на диплом — им важны опыт, навыки и способность быстро обучаться.

Спрос на образование: разнонаправленная динамика

Данные рынка труда подтверждают, что запрос бизнеса на образование становится более гибким. Согласно аналитике «Авито Работы», в 2025 г. число вакансий с условием наличия среднего профессионального образования (СПО) у кандидатов выросло на 13% год к году. Наиболее заметный рост зафиксирован для регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры (+37%), дефектоскопистов (+26%) и лаборантов (+21%). Эти специалисты востребованы в промышленности и производственном секторе, где ключевую роль играют прикладная подготовка и точное соблюдение технологических процессов.

Количество вакансий для квалифицированных специалистов с высшим образованием также показало рост, но более умеренный. В 2025 г. их общее число увеличилось на 6% год к году. В 2025 г. было опубликовано на 57% больше вакансий для агрономов, чем год назад. На втором месте в списке востребованных специалистов с высшим образованием оказались менеджеры по персоналу, количество вакансий для которых год к году увеличилось на 35%. Топ-3 замыкают зоотехники с приростом вакансий на 29% за год.

Образование и зарплата

Наличие диплома влияет на заработную плату, но не всегда напрямую. По мнению трети опрошенных, профильное образование дает набор нужных компетенций, поэтому такие сотрудники получают более высокую зарплату. Столько же респондентов отметили влияние диплома для отдельных профессий. По мнению 18%, соискатели с профильным образованием изначально указывают более высокую зарплатную вилку. А 8% отметили: подходящий диплом может повлиять на уровень зарплаты при трудоустройстве, но, чтобы рассчитывать на повышение оплаты труда в дальнейшем, нужны реальные достижения.

Работодатели не готовы платить только за диплом, так как его наличие не всегда приводит к результату во время работы. Об этом сказали 27% респондентов. Руководство оценивает результаты работы специалиста (17%) и его эффективность (12%).

Обучение сотрудников за счет работодателя

В ответ на эти вызовы бизнес меняет стратегию развития персонала. В трети компаний сотрудники могут пройти курсы и повысить квалификацию за счет работодателя. При этом чаще бизнес оценивает, как инвестиции в обучение повлияют на производительность труда, решение рабочих задач. Так, 33% готовы оплатить обучение, если это выгодно компании (например, чтобы получить сертификацию). Еще 32% заключают учебный договор, по которому сотрудник после завершения обучения должен работать в компании три-пять лет. Высшее образование и профессиональную переподготовку оплачивают 12% работодателей. Только 8% сказали, что обучение — ответственность сотрудника.

«Обучение сотрудников — это не только кадровое, но и финансовое решение. Помимо стоимости курсов, компании несут расходы на зарплату на время обучения, учебные отпуска и сопутствующие издержки. Поэтому работодатели все чаще считают экономику обучения заранее: какие затраты можно учесть, как они повлияют на налоговую нагрузку и где проходит граница между инвестицией в персонал и лишними расходами», — сказала Анастасия Моргунова, директор по продукту и сооснователь бухгалтерии для бизнеса «Мое дело».

«Образование по-прежнему остается фундаментом для построения карьеры. Оно дает базовые знания и системное понимание профессии, на которое в дальнейшем наслаиваются практические навыки и опыт. При этом успех специалиста сегодня во многом зависит от готовности постоянно развиваться, осваивать новые инструменты и адаптироваться под задачи бизнеса — именно поэтому работодатели все чаще совмещают требования к образованию с возможностью обучения уже в процессе работы», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Есть и противоположное мнение: 18% нанимают более дорогих специалистов с нужными компетенциями, столько же — внедряют автоматизацию процессов.

«Нередко компании организуют корпоративное обучение силами собственных сотрудников, оплачивая им исполнение дополнительных обязанностей. Например, если сотрудник редко выступает в роли наставника для своих коллег, можно оформить стимулирующую выплату. Когда обучение проводится регулярно, может быть, целесообразнее доплачивать за увеличение объема работ», — дополняет эксперт бухгалтерии для бизнеса «Мое дело».

Навыки и карьерный рост

По мнению работодателей, топ главных качеств специалиста такой: готовность брать на себя ответственность и работать автономно (55%), быстрая обучаемость и освоение новых процессов (52%), способность обеспечивать стабильный результат (43%). На быстрый карьерный рост также могут рассчитывать как «универсальные солдаты», способные совмещать несколько ролей и функций, так и люди с развитыми управленческими и коммуникативными навыками (по 35%). Больше четверти руководителей (27%) оценивают способность сотрудника приносить компании прибыль. А 23% ждут гибкости, а не работы с 09:00 до 18:00. По мнению 17%, повышать нужно надежных людей, разделяющих ценности компании.