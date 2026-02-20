Разделы

Исследование «Ситилинка»: женщины чаще мужчин «залипают» в смартфоны

«Ситилинк» провел исследование потребительских предпочтений пользователей, которое показало устойчивые гендерные различия в подходе к выбору и использованию техники и электроники. В исследовании приняли участие 1400 респондентов из разных регионов России. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Как выбирают смартфоны мужчины и женщины

Единственное, в чем мужчины и женщины согласны при выборе смартфона — у него должна быть большая автономность. Долгое время работы от одного заряда важно для 80% женщин и 78% мужчин. Однако далее предпочтения расходятся: женщины более требовательны к качеству основной камеры (на нее обращают внимание 48% женщин и 40% мужчин) и экрана (54% женщин против 49% мужчин). Мужчин чаще привлекает выгодная цена — по стоимости смартфоны выбирают 41% мужчин и лишь треть женщин.

При этом женщины более осознанно подходят к обновлению техники: 74% покупают новую технику, если старая сломалась, и 66% — если гаджет стал хуже работать. Мужчины более импульсивны в покупке техники: 15% их них покупают новые устройства, если просто захочется, а 7% — если выйдет интересная новинка.

Какие смартфоны выбирают мужчины и женщины

Согласно исследованию, женщинам больше нравится продукция компании Apple. iPhone выбирают 35% женщин и 30% мужчин. А смартфоны Samsung наоборот чаще выбирают мужчины — 47% и 43% женщин. 43% же. Китайские смартфоны Xiaomi по душе 39% мужчин и 34% женщин.

Отсюда и предпочтения в операционных системах: женщины чаще выбирают iOS, что объясняется их любовью к iPhone.

При этом женщины в основном в повседневной жизни пользуются смартфонами и планшетами. А мужчины помимо них также часто используют ПК и игровые консоли.

Кто более зависим от смартфонов

Исследование показало, что женщины чаще мужчин «залипают» в смартфонах: 56% из них проводят за экраном гаджета более 4 часов в день. Но и мужчины ушли от них недалеко — почти половина респондентов мужского пола (49%) также проводят в телефоне больше 4 часов.

При этом менее 4 часов в день в телефоне проводит половина респондентов мужчин и только 45% женщин. Женщинам также сложнее отказаться от смартфонов на целый день. На вопрос, готовы ли они провести без смартфона сутки, отрицательно ответило 36% женщин и 31% мужчин, а положительно — 69% мужчин и 64% женщин.

Вывод

Гендерные различия затрагивают не только выбор бренда или характеристик, но и поведенческую модель потребления техники в целом.

Женщины чаще ориентируются на камеру, актуальность модели и демонстрируют более высокое экранное время. Они обновляют устройства преимущественно при объективной необходимости и чаще выбирают iOS и Apple. В повседневной жизни они чаще используют мобильные устройства.

Мужчины чаще ориентируются на цену, готовы к импульсному апгрейду, чаще выбирают Android-устройства и активнее используют ноутбуки, ПК и игровые консоли.

