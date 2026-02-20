Fplus и «БПС Инновационные программные решения» завершили совместное тестирование в рамках проекта отраслевых полигонов

Производитель электроники Fplus и поставщик решений для платежных и финансовых сервисов «БПС Инновационные программные решения» завершили испытания авторизационной и транзакционной платформы (Реестр Рос ПО №2944) на базе оборудования Fplus. Тестирование проводилось в рамках проекта по созданию отраслевых полигонов — инфраструктурных площадок для проверки совместимости отечественного оборудования и ключевых программных решений финансового сектора. Об этом CNews сообщили представители ООО «БПС Инновационные программные решения».

Аппаратный кластер Fplus состоит из реестрового оборудования: шести серверов (по два сервера моделей «Спутник», «Союз» и «Восход»), двух систем хранения данных «Салют» и коммутатора серии FDS-5456YC, предназначенного для использования в дата-центрах. На стенде инженеры развернули среду для тестирования процессинговых решений и выполнили полный набор функциональных и нагрузочных сценариев, отражающих реальные процессы финансовых организаций — от проведения транзакций до обработки высоконагруженных операций. Тестирование завершилось успешно и позволило подтвердить корректность работы процессинговой системы «СмартВиста» на оборудовании Fplus согласно всем требованиям и целевым показателям ИЦК «Финансы».

«Процессинговые системы являются одними из самых чувствительных и высоконагруженных систем в финансовой отрасли. Корректная работа системы «СмартВиста» на нашей аппаратной платформе свидетельствует о том, что отечественная инфраструктура готова поддерживать критически важные бизнес-процессы банков и платежных сервисов», — сказали в компании Fplus.

«Наша компания еще в 2024 г. обеспечила для государственных банков-заказчиков нашей компании поддержку отечественного окружения на промышленной среде, обеспечив не только плавную миграцию без влияния на клиентов банков, но и внедрив ряд инновационных технологий для масштабирования производительности и поддержки отказоустойчивости. Мы благодарим ИЦК «Финансы» и Fplus за возможность продемонстрировать возможности системы «СмартВиста» на отраслевом полигоне ИЦК «Финансы» для публичного подтверждения готовности внедрения нашего решения для процессинга банков на отечественное окружение. Мы верим, что данное сотрудничество откроет новые проекты по импортозамещению в банках», – сказала Маргарита Миронова, управляющий директор финансового сектора ООО «БПС Инновационные программные решения».

Проект отраслевых полигонов реализуется под эгидой ИЦК «Финансы». Одна из главных его задач – поддержка импортозамещения в финансовой сфере за счет тестирования функциональности российского высоконагруженного программного обеспечения, которое относится к числу объектов критической информационной инфраструктуры.