«Яндекс 360»: каждый пятый россиянин хотя бы раз подключался к рабочему видеозвонку из необычного места

22% сотрудников и руководителей российских компаний хотя бы раз проводили рабочие видеозвонки в нестандартных или экстремальных условиях, а больше половины — забывали выключить камеру на встрече, если параллельно занимались личными делами. Об этом свидетельствуют данные внешнего опроса «Яндекс 360», куда входит сервис видеовстреч «Телемост».

Среди необычных мест для проведения онлайн-звонков респонденты отметили несколько вариантов — самыми популярными оказались кафе и рестораны (42%), общественный транспорт (25%), вокзалы или аэропорты (22%), природные локации (21%) и бары (19%). В «Телемосте» такие сценарии возможны без ограничений по времени и условиям подключения — присоединиться к встрече можно с мобильного устройства, компьютера или через веб-версию.

Нестандартные условия для проведения видеовстреч чаще всего возникали во время путешествий или активного отдыха — об этом рассказала треть респондентов. При этом еще 19% специалистов отметили, что проводили рабочие звонки в отпуске, а 18% — по дороге на работу.

В ситуациях, когда сотрудники не хотят показывать реальную обстановку в кадре, чаще всего (42%) они выключают камеру. 21% респондентов выбирают нейтральный ракурс (когда не видно лишнего), а 18% — используют виртуальный фон.

Однако более половины (52%) опрошенных хотя бы раз забывали выключать камеру во время рабочих встреч, если параллельно занимались личными делами. Каждый пятый специалист замечал это сам и быстро исправлял ситуацию, 15% получали подсказку (о включенной камере) от коллег, а еще столько же (15%) заявили, что не испытывали из-за этого проблем — никто из участников встречи не обращал внимания на обстановку в кадре.

В вопросе совмещения онлайн-звонков с другими форматами общения по работе, треть респондентов отметили, что обсуждают все по видео, а детали — в чате. 20% опрошенных письменно фиксируют договоренности и задачи после встречи, а 17% — активно переписываются и обмениваются файлами прямо во время разговора. Например, как в «Телемосте», где объединены видеовстречи, звонки и чаты, поэтому переписку можно вести в одном рабочем пространстве, а записи и конспекты остаются доступны всем участникам.

Самое важное во время видеозвонков — надежность и качество связи. Так считают 44% опрошенных. Среди других востребованных функций — возможность проведения трансляций (31%) и подготовка конспекта по итогам встречи (26%), наличие функции записи звонка (22%) и подключения внешних участников (20%).

Большинство опрошенных считают, что автоматический конспект с итогами видеовстречи упрощает дальнейшую работу: 39% называют такую функцию достаточно полезной, а 27% говорят о существенной экономии времени.

Исследование проведено в январе 2026 г. среди 1,5 тыс. респондентов из 17 регионов России методом онлайн-опроса.

