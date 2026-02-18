Для жителей Асбеста в Свердловской области прокачали скорости 4G

В городе Асбесте Свердловской области запустили дополнительные объекты связи. Оборудование «МегаФона» повысило качество передачи данных в зонах активного потребления трафика более чем для 50 тыс. жителей города. Скорости мобильного интернета в зоне действия нового оборудования выросли примерно на 35%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции со средне- и высокочастотными диапазонами 4G появились на улицах Мира, Сосновая и Плеханова. Улучшение качества связи ощутили не только жители многоквартирных домов, но и посетители образовательных учреждений, магазинов, кафе и банков.

Среднечастотный диапазон отвечает за устойчивую передачу сигнала внутри зданий, а высокочастотный спектр обеспечивает достаточную емкость сети и позволяет поддерживать быстрый мобильный интернет даже в местах с большим числом пользователей и в периоды высокой загрузки сети — по вечерам и в выходные дни. Согласно замерам специалистов, максимальная скорость передачи данных может достигать отметки в 100 Мбит/с, что позволяет загрузить популярные приложения за несколько секунд.

Помимо этого, запуск базовых станций расширил зону, в которой доступна технология голосовых звонков VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом.

«Мы продолжаем комплексно работать над развитием сети, усиливать покрытие в жилых кварталах, на социальных объектах и транспортных узлах в городах Среднего Урала. После строительства базовых станций жители Асбеста получили возможность пользоваться цифровыми сервисами на высоких скоростях и без задержек даже во время пиковых нагрузок на сеть. Скорости мобильного интернета в зоне действия нового оборудования выросли примерно на 35%», — сказал Алексей Женихов, директор «МегаФона» в Свердловской области.

Ранее оператор запустил телеком-объекты в Алапаевском районе. Скоростной 4G-сигнал стал доступен для жителей Нижней Синячихи, сел Кировское и Невьянское.