Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Для жителей Асбеста в Свердловской области прокачали скорости 4G

В городе Асбесте Свердловской области запустили дополнительные объекты связи. Оборудование «МегаФона» повысило качество передачи данных в зонах активного потребления трафика более чем для 50 тыс. жителей города. Скорости мобильного интернета в зоне действия нового оборудования выросли примерно на 35%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции со средне- и высокочастотными диапазонами 4G появились на улицах Мира, Сосновая и Плеханова. Улучшение качества связи ощутили не только жители многоквартирных домов, но и посетители образовательных учреждений, магазинов, кафе и банков.

Среднечастотный диапазон отвечает за устойчивую передачу сигнала внутри зданий, а высокочастотный спектр обеспечивает достаточную емкость сети и позволяет поддерживать быстрый мобильный интернет даже в местах с большим числом пользователей и в периоды высокой загрузки сети — по вечерам и в выходные дни. Согласно замерам специалистов, максимальная скорость передачи данных может достигать отметки в 100 Мбит/с, что позволяет загрузить популярные приложения за несколько секунд.

Помимо этого, запуск базовых станций расширил зону, в которой доступна технология голосовых звонков VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

«Мы продолжаем комплексно работать над развитием сети, усиливать покрытие в жилых кварталах, на социальных объектах и транспортных узлах в городах Среднего Урала. После строительства базовых станций жители Асбеста получили возможность пользоваться цифровыми сервисами на высоких скоростях и без задержек даже во время пиковых нагрузок на сеть. Скорости мобильного интернета в зоне действия нового оборудования выросли примерно на 35%», — сказал Алексей Женихов, директор «МегаФона» в Свердловской области.

Ранее оператор запустил телеком-объекты в Алапаевском районе. Скоростной 4G-сигнал стал доступен для жителей Нижней Синячихи, сел Кировское и Невьянское.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Абонент недоступен. За год в России заблокированы десятки миллионов SIM-карт

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

В России проведут перепись сотовых телефонов: чужой аппарат нельзя будет использовать

CNews Analytics опубликовал карту «Рынок российских ПАК»

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще