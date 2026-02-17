Разделы

Безопасность Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Подтверждена совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и Tron.ASOC

Компания «Флант» и разработчик российской платформы «Ксими Дата» завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и решения Tron.ASOC, предназначенного для оркестрации, корреляции и автоматизации процессов безопасности приложений в рамках DevSecOps.

Интеграция объединяет управление инфраструктурой и безопасностью в едином контуре. Tron.ASOC автоматически обрабатывает результаты сканирования контейнерных образов, развёрнутых через Deckhouse Kubernetes Platform, и передаёт сведения о найденных проблемах в централизованную систему анализа и приоритизации. Это позволяет командам разработки и информационной безопасности оперативно устранять уязвимости и отслеживать состояние приложений в реальном времени.

Решение органично встраивается в CI/CD-процессы, обеспечивая непрерывный контроль качества и устойчивости сервисов. Компании, использующие Deckhouse Kubernetes Platform, могут выстроить полноценную DevSecOps-практику — от развёртывания инфраструктуры до постоянного мониторинга её защищённости.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Российская ОС: код доверия

«Интеграция Deckhouse Kubernetes Platform с Tron.ASOC позволяет нашим заказчикам выстраивать DevSecOps-практику в рамках единой инфраструктуры. Контроль уязвимостей, анализ контейнерных образов и реагирование на инциденты выполняются автоматически — без ручного вмешательства и подключения внешних инструментов. Это упрощает эксплуатацию Kubernetes-кластеров и обеспечивает безопасность на уровне инфраструктуры и приложений без снижения скорости разработки», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

«Совместимость Tron.ASOC и Deckhouse решает одну из самых острых задач импортозамещения — создание полностью независимого и защищенного цикла разработки. Мы предлагаем рынку не просто два продукта, а единый технологический фундамент для построения суверенной облачной инфраструктуры. Теперь российские компании могут развернуть полноценный РБПО-контур, не оглядываясь на западные решения. Это наш вклад в формирование надежного ИТ-ландшафта, который полностью контролируется и поддерживается внутри страны», — отметил Михаил Тайнов, сооснователь «Ксими Дата».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Маск борется за право разработки ИТ-системы для роя дронов в секретном конкурсе армии США

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

«Блокнот» в Windows улучшили так, что через него стало можно захватывать ПК по сети

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще