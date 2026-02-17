Подтверждена совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и Tron.ASOC

Компания «Флант» и разработчик российской платформы «Ксими Дата» завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и решения Tron.ASOC, предназначенного для оркестрации, корреляции и автоматизации процессов безопасности приложений в рамках DevSecOps.

Интеграция объединяет управление инфраструктурой и безопасностью в едином контуре. Tron.ASOC автоматически обрабатывает результаты сканирования контейнерных образов, развёрнутых через Deckhouse Kubernetes Platform, и передаёт сведения о найденных проблемах в централизованную систему анализа и приоритизации. Это позволяет командам разработки и информационной безопасности оперативно устранять уязвимости и отслеживать состояние приложений в реальном времени.

Решение органично встраивается в CI/CD-процессы, обеспечивая непрерывный контроль качества и устойчивости сервисов. Компании, использующие Deckhouse Kubernetes Platform, могут выстроить полноценную DevSecOps-практику — от развёртывания инфраструктуры до постоянного мониторинга её защищённости.

«Интеграция Deckhouse Kubernetes Platform с Tron.ASOC позволяет нашим заказчикам выстраивать DevSecOps-практику в рамках единой инфраструктуры. Контроль уязвимостей, анализ контейнерных образов и реагирование на инциденты выполняются автоматически — без ручного вмешательства и подключения внешних инструментов. Это упрощает эксплуатацию Kubernetes-кластеров и обеспечивает безопасность на уровне инфраструктуры и приложений без снижения скорости разработки», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

«Совместимость Tron.ASOC и Deckhouse решает одну из самых острых задач импортозамещения — создание полностью независимого и защищенного цикла разработки. Мы предлагаем рынку не просто два продукта, а единый технологический фундамент для построения суверенной облачной инфраструктуры. Теперь российские компании могут развернуть полноценный РБПО-контур, не оглядываясь на западные решения. Это наш вклад в формирование надежного ИТ-ландшафта, который полностью контролируется и поддерживается внутри страны», — отметил Михаил Тайнов, сооснователь «Ксими Дата».