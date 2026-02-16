«Авито Подработка»: зумеры чаще других поколений рассматривают подработку

Интерес к подработке в России в 2026 г. остается высоким среди представителей всех поколений: по данным исследования «Авито Подработки», максимальная вовлеченность в частичную занятость по-прежнему наиболее характерна для молодежи — 67% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет планируют подрабатывать. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При этом наиболее быстрый рост интереса за последний год фиксируется среди старших возрастных групп — прежде всего среди россиян 65 лет и старше (+78%). Представители этого поколения в среднем рассчитывают на вознаграждение в размере 42 365 руб/мес. Чаще всего поколение 65+ интересовалось подработкой в сфере производства и сельского хозяйства (+120%), образования и науки (+74%).

На 57% вырос интерес к подработке у россиян 45–64 лет, а в среднем они ожидают получать порядка 63,8 тыс. руб/мес. Они также стали активнее интересоваться подработкой в сфере производства и сельского хозяйства (+78%), образования и науки (+61%), а также в сфере фитнеса и бьюти-индустрии (+57%).

Интерес к подработке растет и среди россиян в возрасте 35–44 лет. За год он увеличился на 27%, а средний уровень ожидаемого вознаграждения в этой группе составил 56 423 руб/мес. Представители этого поколения наиболее часто ищут возможности подработки в сфере строительства (+60%) и административной занятости (+53%).

Россияне 25–34 лет тоже стабильно интересуются временной занятостью (+2%) — они рассчитывают в среднем на 49 869 руб/мес. Наиболее часто рассматривали варианты подработки в сфере административной занятости (+73%) и управления персоналом (+39%).

Зумеры 18–24 лет — поколение, которое чаще всего задумывается о подработке. Согласно опросу «Авито Подработки», 67% опрошенных этого возраста планируют подрабатывать постоянно или время от времени. Среднее ожидаемое вознаграждение за неполную занятость в первые зимние месяцы составило 36,51 тыс. руб/мес. Чаще всего зумеры интересовались предложениями в сфере ЖКХ (+93%) и административной занятостью (+64%). Также, согласно опросу, в число наиболее популярных направлений для подработки у зумеров вошли доставка и курьерские услуги (17%), маркетинг, реклама, PR и контент (17%), склады и логистика (15%), ретейл (13%) и общепит (12%).

«Подработка в 2026 г. постепенно становится устойчивой частью занятости для россиян разных возрастов. Причем особенно быстро растет интерес среди старших поколений, хотя в абсолютных цифрах среди планирующих подрабатывать больше всего зумеров и миллениалов. Одним из ключевых приоритетов для всех групп является безопасность выплат и предсказуемость. При этом для молодежи также важны гибкий график и возможность совмещать подработку с учебой, а для старших поколений — возможность наращивать доход, близость к дому и простота заданий», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Эксперты технологической платформы «Авито» дали рекомендации по безопасному поиску подработки. По словам Натальи Юматовой, директора департамента по доверию и безопасности «Авито», подработка — это хорошая возможность получить новый опыт, а также дополнительный доход. Чтобы этот опыт был исключительно полезным, достаточно следовать нескольким простым правилам.

«Прежде всего для поиска предложений рекомендуется использовать надежные job-платформы и общаться с заказчиком только внутри защищенного чата платформы. Если заказчик просит перейти в сторонний мессенджер, или торопит с решением, требует прислать документы без предварительного обсуждения деталей, то стоит насторожиться. Важно выбирать проверенные компании, для этого следует изучить отзывы, рейтинги и цифровые значки на онлайн-платформах — эти отметки указывают на добросовестных заказчиков, которым доверяют исполнители и партнеры. Кроме того, крайне важно оформлять отношения официально, четко согласовывая все условия сотрудничества до начала работы. Доверие к заказчику — ключевой фактор при поиске подработки, поэтому важно изучить репутацию заказчика», — сказала Наталья Юматова.