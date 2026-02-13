Разделы

Нейросеть «ГигаЧат» обучается татарскому языку

Сбербанк в партнерстве с научными учреждениями реализует масштабные проекты в области технологий генеративного искусственного интеллекта, направленные на поддержку языкового разнообразия и развитие цифровых сервисов в России. Один из таких проектов — обучение нейросети «ГигаЧат» работе на татарском языке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для реализации этого проекта, направленного на поддержку языкового разнообразия, банк сотрудничает с Академией наук Татарстана. В ходе работы был создан масштабный корпус данных, состоящий из литературы, прессы и учебных материалов на татарском языке. Процесс обучения нейросети продолжается для последовательного повышения качества ее работы.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы вместе с ведущими научными учреждениями страны стремимся сохранить языки народов России для будущих поколений. Технологии искусственного интеллекта — инструмент, позволяющий воссоздавать утраченное и беречь культурное наследие, что крайне важно для сохранения суверенитета и самобытности страны. Жители Татарстана, представляющие одну из крупнейших этнических групп, активно пользуются возможностями нейросети «ГигаЧат» на русском языке. Поэтому мы начали обучать нейросеть татарскому языку одним из первых среди национальных языков России. Теперь татарстанцы, особенно молодое поколение, предпочитающие новые технологии, могут задать вопрос нейросети на родном языке, сохраняя связь с традициями народа».

Айрат Хасьянов, вице-президент Академии наук Республики Татарстан: «Академия наук Республики Татарстан рассматривает проект по развитию сервисов «ГигаЧат» на татарском языке как один из приоритетных форматов сотрудничества с федеральными технологическими партнерами. Результаты проекта важны не только для решения прикладных задач цифровизации электронных услуг и документооборота на татарском языке, но и для сохранения культурной идентичности татарского народа».

Сегодня «ГигаЧат» также изучает многие языки народов России, среди которых: удмуртский, алтайский, башкирский, бурятский и др.

