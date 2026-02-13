Разделы

«Авито Работа» и «МТС Линк»: число откликов на вакансии с возможностью удаленной работы выросло на 57%

Эксперты «Авито Работы» и «МТС Линк» проанализировали динамику числа вакансий с возможностью работы из дома за 2025 г. по сравнению с показателями 2024 г., и выявили, что наибольшая динамика вакансий с форматом «работа из дома» зафиксирована в сферах, где ключевую роль играют интеллектуальный труд и проектная занятость, — в образовании и науке (+123%), искусстве и развлечениях (+106%), а также в банковском и финансовом секторе (+98%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

При этом анализ в разрезе конкретных профессий показал, что одной из самых популярных позиций для удаленной работы является работа редактором. В 2025 г. число объявлений для них увеличилось на 135% год к году, а средняя предлагаемая зарплата для соискателей с опытом работы один-три года составила 61 207 руб. в месяц.

Второе место по приросту вакансий с пометкой «работа из дома» — менеджер проектов. Спрос на них в 2025 г. вырос на 40% год к году. Работодатели предлагали новым сотрудникам на начальных позициях в среднем около 60 420 руб. в месяц.

Чаще на удаленку стали искать также логистов и менеджеров по работе с клиентами — в 2025 г. предложений о работе для них стало больше на 30% и 13% за год соответственно. Соискатели на эти роли могли рассчитывать в среднем на 108 722 руб. в месяц и 49 384 руб. в месяц.

При расчете средних зарплатных предложений эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от одного года до трех лет. При этом на ведущих позициях одной и той же профессии предлагаемые соискателям зарплаты могут в несколько раз превышать приведенные значения. Кроме того, размер дохода также может существенно варьироваться в зависимости от сложности и количества реализованных проектов, портфолио специалиста, уровня ответственности и формата сотрудничества с работодателем.

av2.jpg

Профессии с наибольшим приростом вакансий с пометкой «работа из дома» за 2025 год

Отдельный анализ «Авито Работы» показал, что на вакансии с исключительно удаленным форматом занятости ищут специалистов поддержки и диспетчеров, рост числа вакансий для этих специальностей увеличился на 68% и 37% год к году, а средние зарплатные предложения составили 40 306 руб. в месяц и 36 729 руб. в месяц соответственно. Кроме того, динамика вакансий на позицию менеджера по работе с маркетплейсами составила + 31%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 50 659 руб. в месяц. Занятость на таких позициях зачастую предполагает работу по сменному графику, что сказывается на итоговом уровне дохода.

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов
бизнес

«Рост числа вакансий с удалённым форматом занятости отражает сразу несколько устойчивых факторов. С одной стороны, работодатели всё активнее используют удалёнку как инструмент расширения географии найма и оптимизации затрат — в условиях дефицита кадров это позволяет быстрее закрывать позиции и привлекать специалистов из других регионов. С другой — сами соискатели всё чаще рассматривают гибкий формат как базовое условие при выборе работы. Интерес к такому формату занятости наблюдается и в регионах. Так, в региональном разрезе наибольший прирост числа вакансий с возможностью работы из дома зафиксирован в Астраханской области (+13%) и Республики Калмыкия (+8%), где работодатели предлагали в среднем 45 582 руб. в месяц и 45 478 руб. в месяц соответственно», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».

«Мы можем подтвердить устойчивый запрос на удаленный формат работы в такой области интеллектуальной деятельности, как ИТ. Первой причиной является развитие технологий, позволяющих не только проводить встречи, но и совместно работать над проектами из любой локации. Второй тренд – это изменение самой логики работы. Проектные команды и фокус на результат вместо контроля присутствия делают гибкие форматы естественной нормой. Для специалистов важны автономность и баланс, гибкий рабочий график, для бизнеса — масштабируемость и эффективность. Примером является наша компания, в «МТС Линк» около 60% сотрудников работают в удаленном, или гибридном формате. Это позволяет нам расширять географию поиска кандидатов, привлекать сотрудников из регионов и с разными часовыми поясами, а также эффективно использовать офисное пространство», — сказал Яков Сайдин, директор по привлечению талантов «МТС Линк».

