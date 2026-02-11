Разделы

Выручка Ivideon перешагнула 2 млрд рублей в 2025 году при росте прибыли на 52%

Российская компания Ivideon, независимый разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, продемонстрировала значительный рост финансовых показателей по итогам 2025 г. Неаудированная консолидированная выручка группы компаний Ivideon достигла 2,08 млрд руб. (в 2024 г. — 1,64 млрд руб., +64% 2024г\2023г), а прибыль по показателю EBITDA выросла на 52% до 629 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Ivideon.

Этот результат стал возможен благодаря росту эффективности процессов, увеличению доли рынка в сегменте пунктов выдачи заказов и франшиз, стратегическому партнерству с ведущими телеком-операторами, запуску новых продуктов видеоаналитики и решений MaaS (Management as a Service), а также масштабированию на рынки СНГ.

Основная доля выручки в 2025 г. была обеспечена поступлениями от продаж ключевого продукта — подписки на сервис облачного видеонаблюдения Ivideon (доля в выручке более 70%). Франшизы и ПВЗ стали одним из основных источников массового роста: на текущий момент облачное видеонаблюдение Ivideon установлено в более чем 30 тыс. ПВЗ, владельцы которых подключают сервис в том числе через покупки камер на маркетплейсах.

Ivideon разрабатывает облачные и гибридные решения для видеонаблюдения, а также модули видеоаналитики на базе искусственного интеллекта: от технологий компьютерного зрения для анализа потока посетителей до специализированных отраслевых решений, таких как мониторинг кассовых операций и тепловые карты активности посетителей. С 2025 г. компания развивает решения MaaS (Management as a Service) — продукта операционного управления на базе видео- и аудиоаналитики для диагностики и контроля бизнес-процессов в реальном времени для бизнеса с большим количеством точек. Сервис автоматизирует и объединяет функции тайного покупателя и системы управления производительностью для улучшения качества обслуживания и снижения издержек для бизнеса.

С момента запуска сервиса Ivideon в 2010 г. к платформе было подключено более трех млн устройств, а мобильное приложение скачано свыше шести млн раз. Сегодня решения Ivideon используют пользователи в 130 странах мира, а сервис доступен на 10 языках. На данный момент Ivideon обслуживает более 30 тысяч B2B-клиентов в сферах оптовой и розничной торговли, услуг и общественного питания, и более 50 корпораций, среди которых банки, застройщики. Компания является авторизованным поставщиком облачного видеонаблюдения для пунктов выдачи заказов Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», СДЭК.

Помимо собственных продаж оборудования и сервиса Ivideon сотрудничает с ведущими телеком-операторами в качестве технологического партнера, на платформе которого компании разворачивают свой сервис облачного видеонаблюдения. В 2025 г. Ivideon вышли на рынки СНГ, заключив стратегические партнерства с телеком-операторами Uztelecom в Узбекистане и «МегаФон-Таджикистан», провайдером SkyNet в Киргизии для запуска совместных цифровых сервисов на базе видеонаблюдения.

«Мы уходим от восприятия видеонаблюдения исключительно как инструмента безопасности и всё больше используем видео как способ повышения эффективности бизнеса. Камеры становятся источником данных для управления процессами, качеством сервиса и операционной прозрачностью. Это стало возможным благодаря развитию комплексных решений видео- и аудиоаналитики на базе облачных и ИИ-технологий — сегодня наш сервис фактически работает как адаптивный помощник для владельца бизнеса», — сказал Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon. — «В 2026 г. компания продолжит стратегию диверсификации продуктового портфеля, сохраняя баланс между переводом клиентских систем в облако и развитием решений для on-premise-сценариев».

С момента основания Ivideon привлекла $15 млн инвестиций, а в 2025 г. компания выкупила долю инвестора Фонда Индустриальный (Sk Capital), завершив инвестиционное партнерство.

