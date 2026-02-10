Компания «Гигант - Комплексные системы» выпустила компактный ПК ГКС-727, соответствующий требованиям импортозамещения

Российский производитель оборудования «Гигант - Комплексные системы» вывел на рынок портативный компьютер ГКС-727, прошедший регистрацию в Реестре российской промышленной продукции Минпромторга России. Устройство рассчитано на проекты, где требуется компактное решение с полноценной функциональностью и соответствием требованиям импортозамещения, в том числе для рабочих мест, ограниченных по площади. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант - Комплексные системы».

В ГКС-727 реализован иной подход к организации вычислительного пространства. Инженеры компании стремились в максимально компактном корпусе добиться высокой производительности, что обычно доступно в более крупных системах. Благодаря этому компьютер занимает минимум места, но при этом сохраняет широкий функционал и гибкость конфигураций. Это делает модель подходящее для помещений, где рабочее пространство ограничено и требуется продуманное размещение техники: зон с большим количеством оборудования, операторских постов или мобильных рабочих мест, где ценится компактность и аккуратная организация рабочего места.

«Мы давно выпускаем линейку мини-ПК, которая хорошо показала себя на рынке, и теперь мы продолжаем ее развивать и совершенствовать на обновленной версии DDR5. Это позволяет нам усилить отечественную технологическую базу устройства, включая нашу собственную BIOS. Для рынка это означает, что проверенное временем решение теперь предлагает современную производительность при полном соответствии требованиям импортозамещения», — отметил Сергей Семикин, генеральный директор компании «Гигант - Комплексные системы».

Устройство поддерживает процессоры Intel Core 12, 13 и 14 поколений и позволяет формировать конфигурации под разные сценарии использования. Заказчик может выбрать необходимый набор портов, видеовыходов и интерфейсов, включая дополнительные опции. Есть возможность установки высокоскоростных накопителей и подбора комплектации под конкретные рабочие задачи — от стандартных офисных сценариев до работы с тяжелыми файлами.

Отдельное внимание было уделено совместимости с российским программным обеспечением. Портативный компьютер корректно работает с отечественными операционными системами и профильными приложениями, включая специализированные решения и средства защиты информации. Ключевым элементом является собственная базовая система ввода вывода (BIOS) «Гигант», внесенная в Единый реестр российского ПО. Это подтверждает наличие отечественной технологической базы и обеспечивает корректную работу устройства в составе государственных информационных систем.

«Мы уже знакомы с мини-ПК этого производителя: наши заказчики успешно используют предыдущую версию. Поэтому выход обновленного устройства на базе платы серии 727 мы ждали. Для нашего заказчика замена оборудования станет стратегическим шагом вперед, который даст резкий рост производительности. При этом переход на ГКС-727 будет абсолютно предсказуемым и бесшовным: существующие решения, отечественное ПО, уже выстроенные процессы. Никакой головной боли с интеграцией, только чистая производительность. В эпоху импортозамещения такая предсказуемость — бесценна, когда каждый следующий шаг технологического развития просчитан, а производитель строит с вами долгосрочное сотрудничество и делает ставку на качество, совместимость и надежность», — отметил Владимир Глубоковских, руководитель отдела продаж по ЦФО компании ВБК.

Справка о портативном компьютере ГКС-727

Модель оснащается процессорами Intel Core 12, 13 и 14 поколений и построена на чипсете B760. Поддерживает оперативную память DDR5 объемом до 64 ГБ. Возможна установка накопителей M.2 2280 PCIe 4.0 и дополнительного SSD/HDD формата 2.5''.

Предусмотрены порты USB Type-C и USB Type-A на передней и задней панелях, видеовыходы DisplayPort и HDMI с возможностью расширения конфигурации. Устройство оснащено проводной сетью 1 Гбит/с, опционально — беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth.

Компактный корпус имеет габариты 195х185х40 мм и весит 1,45 кг, поддерживает установку в вертикальном положении и крепление VESA. Гарантия — 12 месяцев с возможностью расширения до 60 месяцев.