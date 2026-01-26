Разделы

Аналитика Bronevik.com: каждое четвертое бронирование в 2025 году пришлось на поездки выходного дня

Платформа Bronevik.com проанализировала бронирования туристического жилья для поездок выходного дня, совершенные в России в 2025 г. Исследование показало, что на дни с пятницы по воскресенье пришлось 26% от всех заказов, что подтверждает устойчивый спрос на формат коротких путешествий и его массовость. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Средний чек за ночь в уикенд-путешествиях составил 5,2 тыс. руб. за ночь – несколько выше, чем в остальных типах поездок (5 тыс. руб.). Для краткосрочного отдыха туристы чаще выбирают качественные объекты размещения и реже ориентируются на минимальную цену, уделяя больше внимания расположению объекта и дополнительным сервисам. Кроме того, выходные остаются самыми загруженными днями для отелей, что также поддерживает более высокий средний чек.

Наибольшая доля уикенд-поездок в общем объеме бронирований зафиксирована в городах с экскурсионной привлекательностью и удобной транспортной доступностью для коротких маршрутов. На таких направлениях путешествия выходного дня формирует основу спроса и во многом определяют загрузку отелей. Так, самая высокая доля бронирований на конец недели зафиксирована в Торжке и Коломне – в этих небольших городах они составляют почти половину (44%) от всех заказов. В Сергиевом Посаде показатель достигает 42%, в Суздале, Дмитрове и Туле – 41%, в Твери, Гороховце и Переславле-Залесском – 40%, в Клину – 39%.

При этом самый заметный рост интереса к путешествиям выходного дня в 2025 г. наблюдался за пределами традиционных уикенд-маршрутов Центральной России – прежде всего на юге страны. Лидерами по приросту бронирований для поездок выходного дня стали Геленджик (+65%), Архыз (+62%), Красная Поляна (+57%) и Кисловодск (+54%). Туристы все чаще выбирают курорты не для длительного отпуска, а для поездок на два-три дня. Такой формат позволяет сменить обстановку и воспользоваться курортной инфраструктурой и сервисом, не выпадая из рабочего графика и не планируя долгий отпуск.

«Для отельеров рост уикенд-туризма – это не просто дополнительный спрос, а отдельная модель работы с гостями, – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор платформы Bronevik.com. – Короткие поездки требуют четких тарифных стратегий, гибких условий заезда и акцента на соответствующих сервисах: завтраки, поздний выезд, семейные тарифы, пакеты выходного дня, возможность размещения с домашними животными, локальные впечатления и др. Отели, которые адаптируются под этот формат, могут существенно повысить загрузку в высокий сезон и поддержать ее в межсезонье».

