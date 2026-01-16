От катков до театров: где и как россияне проводили новогодние каникулы 2026 года

Активный отдых и культурный досуг стали одними из ключевых статей расходов россиян в новогодние праздники. Горнолыжные курорты показали рост на 36% год к году, бильярдные клубы на 31%, а количество транзакций в кинотеатрах выросло на 16%, в онлайн-кинотеатрах – на 13%. Аналитики холдинга «ON Медиа», «МТС Банка» и Ticketland выяснили как, где и на что тратили жители страны. Об этом CNews сообщили представители «ON Медиа».

Активный отдых и развлечения вне дома

Снежное начало января после аномально теплого декабря в ряде регионов привело к росту зимних активностей. По данным «МТС Банка», за первые 10 дней января 2026 г. количество транзакций на лыжных курортах, горнолыжных склонах и катках выросло на 39% год к году.

Стабильный рост показали и развлечения в крытых помещениях. Количество транзакций в бильярдных клубах увеличилось на 31%, в боулинге на 24%.

Культурные мероприятия: стабильный спрос при росте цен

Среди культурных форматов наиболее заметную динамику показал театр: в новогодние каникулы 2026 г. количество транзакций на театральные мероприятия выросло на 17% год к году, что подтверждает устойчивый интерес аудитории к живым форматам культурного досуга.

По данным сервиса Ticketland, в среднем по России приобрести билет на мюзикл в период январских выходных можно было за 3,89 тыс. руб. (+19% к средней стоимости билета год к году), на спектакль за 2,58 тыс. руб. (+13%), на выставку за 716 руб. (+12%), на концерт за 2,46 тыс. руб. (-2%).

В Москве динамика цен похожа на общероссийскую: спектакли подорожали на 19% средняя цена билета на показы в период январских праздников составляла 3 483 рубля. Концерты выросли в цене незначительно +3% к уровню цен прошлого года, а купить билет, в среднем, можно было за 3,2тыс. руб.

В Санкт-Петербурге же цены на билеты на концерты демонстрируют рост в 25%, 2,04 тыс. руб. составила средняя цена за билет. Спектакли подорожали на 14%, средняя цена достигла 2,7 тыс. руб.

Самыми дорогими событиями по средней стоимости одного билета стали шоу «What women want. New Year edition» в театре Crave (44,6 тыс. руб.) и балет «Щелкунчик» в Мариинском театре (20,78 тыс. руб.).

Несмотря на рост цен, спрос на культурные события в 2026 г. остался на уровне прошлого года. Билеты на концерты и спектакли в период новогодних праздников россияне в среднем приобретали за 30 дней до даты показа.

Самыми востребованными по количеству проданных билетов стали концерты GONE.Fludd в VK Stadium, «Тринадцать карат» в TAU, SQWOZ BAB в Atmosphere, а также «Три дня дождя» и t.A.T.u в Санкт-Петербурге.

В топ-5 театральных постановок вошли спектакли «Солнце Ландау» в театре им. Евгения Вахтангова, «Новогодний кабачок» в Московском академическом театре сатиры, «Собачье сердце» в московском театре комедии, а также «Утиная охота» в БДТ им. Г.А. Товстоногова и «Плохие девчонки» в театре «Миллениум».

Среди популярных форматов также оказались мюзиклы и выставочные проекты. Чаще всего россияне покупали билеты на постановки «Последняя сказка», «Мамма мимо», «Любовь без памяти», «Ромео и Джульетта» и «Нотр Дам де Пари», а среди выставок – «Рождество» в Санкт-Петербурге, «Жили-Были. Царство русской сказки» на Винзаводе и другие крупные экспозиции.

Что смотрели, слушали и читали на каникулах

Кино остается одним из ключевых форматов праздничного досуга. В январе 2026 г. прокат совпал с выходом крупных семейных релизов («Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашки 2»), что привело к росту транзакций в кинотеатрах на 16% год к году. Также вырос интерес к домашнему просмотру: количество покупок в онлайн-кинотеатрах выросло на 13%.

По данным онлайн-кинотеатра «Кион», в праздничный период аудитория чаще всего выбирала семейный, развлекательный и оригинальный контент. Среди оригинальных проектов в числе лидеров по просмотрам оказались новый сезон фэнтезийного сериала «Сергий против нечисти», фильм «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, романтическая комедия «Жека Рассел», а также лицензионные новинки: фэнтези «Шальная императрица», комедия «Семьянин» с Павлом Деревянко, «Дракула» Люка Бессона, боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом и другие.

Сервис «Кион Музыка» составил рейтинг самых популярных артистов с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 года. Лидером стала группа Artik & Asti, далее следуют Баста и Артем Тото. В топ также вошли Zivert, Jakone, «Руки Вверх!», Тайпан, KalashnikoFF, «Король и Шут» и Михаил Круг.

В книжном сервисе «Кион Строки» в период каникул пользователи чаще всего выбирали фэнтези, любовные романы, фантастику, детективы и классику. В числе самых популярных книг – «Тоннель» Яны Вагнер, «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана, «Один день, одна ночь» Татьяны Устиновой, «Девушка, которая не любила Рождество» Зои Брисби и исторический детектив Эрика Фуасье «Бюро темных дел».