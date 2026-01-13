«Иридиум» и Axoft объединяют усилия: заключено дистрибьюторское соглашение

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и отечественный разработчик и интегратор масштабируемой защищенной платформы виртуализации «Иридиум», а также почтового сервер-клиента DeepMail, подписали дистрибьюторское соглашение. В совместных планах компаний – реализация маркетинговых и обучающих активностей для партнерского канала, предоставление помощи в области пресейла и технической поддержки. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Объем российского рынка решений виртуализации в 2024 г., по данным компании «Иридиум», составил порядка 18 млрд руб. и сохраняет тренд на дальнейший рост до 50 млрд к 2030 г. Производитель отмечает рост интереса к гиперконвергентным инфраструктурам, повышение внимания к кибербезопасности, популярность контейнеризации. Дистрибьюторский договор позволит партнерам Axoft и их заказчикам оперативно получить доступ к современным отечественным технологиям для оснащения рабочих мест – решениям в области серверной виртуализации, VDI, почтовому серверу, экспертизе вендора и дистрибьютора.

Флагманские продукты компании «Иридиум»

Программный комплекс (ПК) «Иридиум», в состав которого входит платформа виртуальных рабочих столов (VDI) – комплекс виртуализации, разработанный̆ в России для корпоративного и государственного сектора. Продукт включает сертифицированный гипервизор первого типа, имеющий сертификат соответствия ФСТЭК, удостоверяющий, что ПК является средством защиты от несанкционированного доступа без применения каких-либо наложенных средств защиты к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

Почтовый сервер-клиент DeepMail – российская почтовая система, соответствующая задачам импортозамещения и обладающая развитой функциональностью. Продукт обеспечивает безопасное управление корпоративными коммуникациями через почту, календари, задачи и адресные книги, поддерживает большинство операционных систем: Windows, Linux, macOS, Android, iOS и «Ред ОС М».

В продуктовый портфель «Иридиума» также входят защищенная программно-определяемая система хранения данных и различные программно-аппаратные комплексы (внесены в реестр российского ПО Минцифры России).

Решения «Иридиума» обладают рядом особенностей, в том числе высокой степенью локализации и соответствием требованиям регуляторов. Пользователями продуктов являются компании госсектора, крупные предприятия, образовательные учреждения.

Расширение продуктового портфеля платформой для серверной виртуализации enterprise-класса и почтовым сервером позволит дистрибутору предлагать своим партнерам высококонкурентные решения. Заказчики, в свою очередь, получат от партнерского канала Axoft быстрый отклик на запрос, сокращенные сроки подбора и согласования решений, а также смогут реализовать пресейлы, проекты пилотирования и внедрения.

«Сотрудничество с Axoft – стратегический шаг для масштабирования нашего присутствия. Обширная партнерская сеть дистрибутора охватывает ключевые регионы страны, а экспертиза позволяет оперативно выводить продукты на новые сегменты рынка. Это значит, что мы сможем не только быстрее реагировать на запросы партнеров и заказчиков, но и предлагать им максимально удобные условия внедрения наших решений. Сотрудничество с Axoft – это не просто расширение каналов продаж, а создание устойчивой экосистемы для роста наших флагманских продуктов – DeepMail и ПК «Иридиум», – отметила генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.

«Мы видим запрос на качественную замену ушедших из РФ зарубежных производителей решений по виртуализации и почтовых серверов с повышенными требованиями к безопасности. Решения «Иридиума» – готовый ответ для рынка, отвечающий актуальным запросам бизнеса на надежность и инновационность. Это особенно ценно для наших партнеров и их заказчиков, которые находятся на пути цифровой трансформации и ищут решения «без компромиссов». Совместная работа позволит нам предлагать продуманные кейсы – с учетом специфики бизнеса, бюджета и долгосрочных целей. В ближайших планах – помочь партнерам выйти на первые пилотные внедрения, чтобы закрыть для заказчиков ключевые потребности в области защищенной виртуализации», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

По данным вендора, интерфейс и функциональность комплекса «Иридиум» позволяют обеспечить миграцию с решений VMware без перестройки ИТ‑инфраструктуры компании-заказчика. Дополнительно в ПК реализована интеграция с системами защиты от DDoS‑атак, SIEM‑платформами (корреляция событий безопасности) и решениями по предотвращению утечек данных.